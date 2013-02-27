《市场热谈》工行创新"纸外汇"业务或成藏汇于民捷径

* 工行推出个人账户外汇业务

* 以人民币进行交易,绕开个人购汇限额

* 美元表面缺席,但仍担定价重任

* 目前点差较大且币种趋于贬值,短期难有投资价值

作者 李然/张胜男

路透北京2月27日 - 中国工商银行 近期推出以人民币买卖五种外汇的个人账户外汇业务,引发市场热议.业内人士认为,在当前居民投资渠道匮乏的情况下,这款"纸外汇"为金融机构盘活手中的各种工具、在监管制度框架下进行大胆创新、创造更多投资渠道提供了新思路.

而从中国央行所追求的"藏汇于民"角度来看,在人民币汇率进入双向波动的时代,工行新产品在风险和规模可控的前提下,一定程度上可促进央行外汇资产分散到普通交易者群体,降低人民币升值压力,同时为今后进一步放开政策提供试验田.

"中国工商银行账户外汇是工行为个人客户提供的,采取只计数量、不支取实际外汇形式,以人民币买卖多种外汇的投资交易产品."工行的产品介绍上写道.

工商银行的账户外汇新业务与外汇买卖的最大区别,在于账户外汇是以人民币进行交易,各币种账户外汇之间不能进行买卖;而现有的外汇买卖业务则是外币与外币之间的交易;同时,由于通过账户外汇购买的外汇份额不能提取外币,账户外汇不同于个人结售汇,也不受个人购汇年度限额的限制.

"不受个人购汇额度限制,也算是'藏汇于民'的变通手段,家庭肯定会有需求,具有很强的市场需求导向",招商证券宏观经济研究主管谢亚轩表示.

他指出,这个新产品使得普通人也能走入这个市场,但由于买入外汇后不能进行取汇、转账和抵押等操作,只能博取本外币的利差和汇差.投资者是在理论上、账面上换了汇,一定程度上满足了投机需求,可算是一款"瘦身版"的外汇投资工具.

工行的介绍显示,投资者可以进行人民币与欧元、英镑、瑞士法郎、澳元和加元等五个外币的买卖交易.账户外汇是面向个人客户的账户交易类产品,采取只计份额、不支取实际外汇的方式,以人民币买卖多种外汇,账户中的外汇份额不能用于提取外币或转账汇款.

一家中型规模商业银行金融市场部门人士表示,从交易的角度来说,无论是为投资人提供渠道,还是从银行角度丰富产品提高交易量的角度,肯定是本币的影响力和对客户的量要大很多.

"其实我们一直都是很想做,但是可能是过去我们的思想保守了,觉得外管局不会批.现在有个先行者的话,是非常好的一件事情."该人士说.

谢亚轩也表示,该产品对交易外汇用途进行限制之后,表面肯定不会违规,技术上实现也不难.从监管层目前"事前放松管制,事后加强监管"的思路来想,也是对新一届政府各方面的改革意向投石问路.

**美元难以实质缺席**

用人民币而非美元直接进行外汇投资,引起微博上各方热烈讨论.市场人士认为,在人民币国际化的推进过程中,以人民币计价的产品越来越多,不但在定价方面做出更多试验,也扩大了人民币的影响力,同时也为老百姓今后用人民币进行各种投资提供了知识和技术的"练兵场".

登陆工行网上银行的账户外汇页面,就可以看到"账户欧元"、"账户英镑"等五种汇率,报价单位均为"人民币元/100单位外币",报价包括银行买入和卖出价,并没有出现美元的身影.

中国外汇投资研究院院长谭雅玲对此认为,工行个人外汇业务品种的拓展对老百姓认识汇率有好处.不过人民币兑欧元、英镑等的参照物还是美元兑所有的货币,还是和美元有直接的关系.

招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮说,从工行的报价上看近似各币种兑美元汇率直接乘以人民币兑美元汇率."不可能规避美元,规避了整个市场就崩溃了.现在美元的地位相当于金本位中黄金的作用."

不过美元的"表面缺席"也在一定程度上普及了人民币在今后外汇交易投资中的使用.谢亚轩表示,虽然只是在表面上绕开美元等中间货币,这也为未来和这些货币同台竞争做出了铺垫."重要储备货币之间必须要有直接对话,这也是货币独立性的一大体现."

社科院金融重点实验室主任刘煜辉总结说,虽然推进人民币使用和提高国际化程度的工作都应该做,但国际化程度很高的货币和成为国际货币,本质上还是有区别和距离."要成为大家认可、接受程度高的储备货币,需要一系列准备工作的配合,比如提高人民币债券市场的广度和深度,这不是一天两天可以实现的."

目前离岸市场中台湾和香港现在都在推进人民币计价的产品,如ETF和各种债券.另一个可联想到的,则是本月初中国海关总署宣布自今年起公布本币计价的贸易统计指标一事.虽然当前本币计价数据对贸易的推动作用有限,但更多能起到参考和提高海外认知度的作用.

**短期投资机会不大**

工行"纸外汇"目前还停留在实盘交易,没有杠杆,而且外汇只能先买入、再卖出,即只能做多外汇,颇令一些炒汇人士感到失望.市场人士认为虽然从外汇投资功能上有所缺失和失衡,但在监管框架内可以控制风险.

他们表示,对于投资者而言产品更多起到分散投资、熟悉外汇交易投资技术的作用,对于工行而言则起到抢先占领市场和调试技术平台的作用.

"工行这个产品可能还是一个技术和市场的准备,这东西你不占领会被其他(银)行占领,这一块迟早要放开,等放开的时候你再去做技术和市场上的东西可能就太仓促了."刘东亮说.

虽然工行从交易中以抽取点差的方式收手续费可以保障包赚不赔,但赚多赚少还要看交易量大小.从其报价页面来看,五个币种的报价点差都高达160个点,相对于一些境外机构提供的美元炒汇产品一般只有3个点左右的成本而言,对于投资者来说实在偏高.

刘东亮分析说,点差较大有两种可能,一种是产品刚推出来流动性还不好,价格会给得差一些.另一种是工行不鼓励投资者做短线,而是在看好一个币种的前景时去长期持有."作为交易产品来说点差是高了,作为投资产品还行."