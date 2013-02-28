专栏节选: 投资新蓝图,债市、原物料何去何从？--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月28日出版的当期「老谢开讲」专栏) 虽然ＱＥ退场现阶段比较是美国联准会放话操作的手法，ＱＥ这盆点燃市场活力的热火还不会移走，但全市场已有共识，柏南克不会再有ＱＥ４，或是其他买债行动，印钞票救经济的策略近尾声，接下来要思考的新方向是没有ＱＥ的世界经济。

美国道琼指数攻上了一万四千点之后，市场上出现了新的杂音，也就是救起了世界经济的量化宽松货币政策可能要改弦易辙了。债券天王葛洛斯说：若经济状况持续改善，ＱＥ在今年或稍后将岌岌可危，也就是说联准会将停止减少买债。这个消息让涨升劲道十足的全球股市有如泼了一盆冷水般，突然降温下来。

**ＱＥ退场,今年最大变数**

联准会最近出示去年十二月ＦＯＭＣ（联邦公开市场操作委员会）纪录显示：﹁数位﹂官员担心扩大版的量化宽松（QE 3.5）会令资产负债表过度扩张，危及金融安全，建议年底前，停止或减少买债。今年元月的ＦＯＭＣ会议，本来是「数位」，如今换成「很多」，建议当局「或需在就业市场出现显着改善前」停止量化宽松政策。再加上联准会对未来经济预测用语，明显较上次乐观，使得市场对量化宽松政策的转向预期增强。

美国联准会在二月二十日公布最新会议纪录，官员对购买资产计画的成本效益意见分歧，部分官员更认为在衡量效用、成本及风险后，或在判断劳动市场前景已出现大幅改善前，就要调节购买资产的速度及规模，市场担心ＱＥ提前退场，道琼指数当天下跌一○八．一三点，全球股市也都带来震荡。

进入二○一三年，量化宽松退场会成为金融市场最大的冲击变数，也许ＱＥ不会正式退场，但类似放话操作，会成为柏南克未来惯用「伎俩」，因为一三年是靠着量化宽松支撑起来的「虚拟经济」与实体经济好转接轨的最重要转捩点，ＱＥ要不要退场，对未来世界「兹事体大」。

大家如果把场景拉回到○八年，当美国次级房贷爆破，资产泡沫危机袭来的时候，美国道琼指数从一四一九八．一点惨跌到六四六九．九五点，全世界人心惶惶，大家的直觉都是一九二九年美国经济大萧条重新降临。这个时候，联准会主席柏南克扮演了救世主的角色，他从ＱＥ１开始，一出手就是六千亿美元的购债计画，不断对市场注入活水。

有了ＱＥ１，不久又有ＱＥ２，再有ＱＥ３，美国总统大选前，柏南克又祭出了QE 3.5版，他重申最低利率政策延长到一五年底，又舍弃ＣＰＩ（消费者物价指数）值，改用失业率六．五％作为衡量ＱＥ退场的指标，这套不按牌理出牌的印钞票救经济政策，却意外撑起了世界经济，让全球在金融海啸危机袭来，加上欧债危机爆发的金融困局中，意外顺利走出来。也许今天柏南克可以拍胸脯说，若没有我的ＱＥ，全世界可能重返一九二九年了。

**印钞救市，全球股市现活力**

在一连串印钞票救经济的情况下，我们回头检视ＱＥ的威力有多大。首先是全球股市快速恢复元气，以美股为例，金融海啸前，道琼指数最高涨到一四一九八．一点，最惨跌到六四六九．九五点；但是在ＱＥ政策下，美股连涨四年，今年迈入第五年的涨势，纵使二月二十五日道琼指数大跌二一六．四点，但是道琼二○一三年仍累积五．一九％的涨幅，标准普尔五百指数也上涨四．一一％，那斯达克涨了三．二％，费城半导体指数更是大涨了八．四八％。

而且，在美国各项经济数据表现欠佳的情况下，道琼指数悄悄涨到一四○八一．五八点，离历史最高点只差一一六．五二点，美国道琼重返一万四千点的荣耀，只靠一招柏南克的ＱＥ，印钞票救经济的经济学，这实在是很神奇的经验。

除了美股表现亮眼外，ＱＥ也让全球股市神气活现。过去四、五年当中，创历史新高的国家最多，像中南美洲的委内瑞拉、墨西哥、东欧、土耳其，非洲的南非，亚洲的印尼、菲律宾、马来西亚都频创历史新高，委内瑞拉股市涨幅更是惊人，从○八年最低的三二九五○点涨到六十二万二七三四点。欧债危机笼罩的欧洲股市也都回到欧债危机前的高点，全球股市靠着资金活水表现神气十足。

二是全世界钱满为患，避险性资产大热，美国大印钞票，造成美元弱势，资金在全世界找标的，避险性资产大行其道。在ＱＥ资金大水淹全世界的情况下，金价一度写下一九二三．七美元历史纪录，白银涨到四十九．九八美元，也写下一九八○年以来最高纪录，白金也创了二三○八．八美元新高，软商品如小麦最高每英斗涨到一三三四．五美分，黄豆创下了一七八九美分天价，玉米也写下八四三．七五美分新天价，其间如咖啡最高涨到每磅三○八．九美分，糖每磅涨到三六．○八美分，棉花每磅也创下二一九．七美分的历史新纪录。

三是钱满为患，保值性资产如房地产大热。美国为了医治自己的房地产泡沫，向全世界猛力放钱，造就了全世界房地产罕见的荣景；亚洲的房市热气冲天，中国全力打压房市，香港最近提高印花税压抑房价，亚洲各国几乎都奋力在打房，但是钱满为患，收效十分有限。

ＱＥ带给全世界金融市场快乐天堂，假如，今年美国主导的ＱＥ要转向，这对未来全球投资市场的冲击是很可怕的。不过我的看法是二○一三年ＱＥ还不至于退场，顶多只是放话操作。因为柏南克深知资金泛滥，一旦炒作之火燎原，将使得复苏的经济进一步受到伤害，这个时候，市场热了，泼一些冷水，让市场降降温，但是炉子里的火不会马上移走，ＱＥ还会再走一段时间。

**没有ＱＥ，债券部位要小心**

不过，ＱＥ走到强弩之末是不争的事实，至少到目前为止，全市场已有共识，柏南克不会再有ＱＥ４，或是其他买债行动，印钞票救经济的策略近尾声，接下来要思考的新方向是没有ＱＥ的世界经济。现在全世界都在思考一旦ＱＥ退场，金融市场会有什么变化？

一是根据高盛的研究报告，若联准会真的停止ＱＥ，美国十年期的公债殖利率将攀升一至一．二五％，从目前二％左右急升到三．二五％，在ＱＥ时代债市是多头，一旦利率反转，债市转空冲击将变大，满手债券的人恐怕要十分小心。

二是大家恐怕要准备迎接美元强势的新时代。美国用印钞票的手段，逐渐救活了实体经济，这其中道琼指数进入第五年涨势居功甚伟。股市大涨创造了财富效应。在欧巴马时代，从○九年元月欧巴马上任当天，道琼指数从八○七○．五六点起涨，如今涨到一万四千点，道琼在欧巴马上任后即上涨七三．五％，单是今年以来，美国家庭投资股票的总收益就高达一兆美元。

美国民众在股票市场赚到钱，开始回头买楼，又让房市逐渐回复荣景，旧金山矽谷附近，很多房地产已回到○七年海啸前的价位。内需恢复活络，消费力增强，也改善了失业率。柏南克印钞票，让美国经济真正转好，未来在页岩气开发成效显现后，美国竞争力还会更上一层楼，那么往下看，到二○一四或二○一五年，美元很可能真正进入强势的新时代。

**美元转强，原物料有反转压力**

金融海啸后，美国以印钞票，压低利率到○至○．二五％，造成极度弱势的美元，但未来美元转强机率很大。去年美元指数从八四．一跌到七八．六○一，如今又回升到八一．八七四，美元又转趋强劲。美元趋势转强，那么过去以弱势美元为基础大涨的原物料，恐怕有反转的压力。

首当其冲的是黄金，金价已连涨十二年，从一九九九年的二五一．九七美元起涨，最高涨到二○一一年九月的一九二三．七美元，金价涨了十二年，最大涨幅六．六三倍，不过黄金在二○一一年九月到顶后已盘整一年半，目前金价在一五九一美元左右，很可能是个箱型盘旋走势，等待国际经济环境进一步调整。

基本上，对黄金不利的因素增多了，首先是黄金涨了十二年基期已高，其次黄金是弱势美元时代的避险工具，未来美元转强，黄金避险功能下降。最近恐慌指数（ＶＩＸ）回到○七年的位置，代表全球恐慌情绪快速降温，也不利金价表现。

三是过去黄金大国像印度因财政困难，对黄金增加二％的交易税，让印度去年进口黄金减少三八％；中国也少了八％。过去大国竞相囤积黄金，如今慢慢转向。一旦量化宽松政策走到尽头，利率反转金价恐大跌，毕竟几近零的利率才是金价飙升的最大推手。

美元转强也不利其他原物料，首先是页岩气开发，李维资产管理的创办人先喊出今年油价看跌三成，油价距离○七年一四七．二七美元的天价愈来愈远已是不争的事实。其他生产工具的原物料，其实也离○七年天价愈来愈远，像镍价五一八○○美元的天价，现在剩不到一半，跌到只剩一六七○五美元，镍、铝、锌跌到二千多美元，也与○七年三千多美元高价相去甚远。

柏南克印钞票的政策，一度引来大家高度争议，认为印钞票将引发恶性通膨，结果从代表商品物价的ＣＲＢ指数来看，○八年海啸前ＣＲＢ指数一度大涨到四七三．九七点，创了新天价，但是目前ＣＲＢ指数在二九八点左右，已较○八年的历史高点回挫很多，大多数原物料都比高峰期下跌不少。例如，咖啡天价每磅到三○八．九美分，如今只剩下一四二．三五美分，糖价从三十六．○八美分跌到十八．○五美分，跌幅都超过五成，显然通膨的现象并没有发生。

金融海啸前的一波原物料大涨是因为金砖四国崛起，中国作为生产基地，造成原物料的狂热需求。○八年海啸后，全球经济降温，原物料的需求下降，价格逐渐回软。今年到目前为止，除中国股市去年跌深，今年出现大反弹之外，俄罗斯、巴西、印度股市都下跌，显然可见，金砖四国的美梦在过去十年已做完了，未来新兴国家恐怕都有各自的问题要解决。今年以来，巴西股市已下跌一一％，看起来问题比较严重。

**美元强势，亚洲货币可能走贬**

三、在美元强势的时代，过去升值不已的货币可能趋向贬值。从去年第四季以来，日圆开了第一枪，从七十七．一六日圆贬到九十四．七七兑一美元，日圆贬值可能带动亚洲货币掀起一连串贬值风潮，包括人民币长线升值的走势可能都会暂时告一段落。

四、房地产的荣景建立在低利率及印钞票的基础上，假如，美国利率反转，那么长期维持的低利率走升，势将压抑房地产的发展，尤其是，假如高盛预言美国十年期长债殖利率从二％上升到三．二五％，利率拉升的趋势成形，会对这么多年高举杠杆的房贷户将造成很大的压力。假如今年ＱＥ结束，买房的人必须密切留意，利率走高对房地产的负面冲击。

五、全球实体经济迈向复苏，ＧＤＰ（国内生产毛额）将逐渐走高，大家可密切留意实体经济复苏真正的受益股，像台积电从去年来的上涨，就是半导体景气回升的真正代表作。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.