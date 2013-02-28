专栏节选:ＱＥ下台对股市是好事--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月28日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 美国联准会（Ｆｅｄ）公开市场操作委员会（ＦＯＭＣ）的部分决策委员建议要提早结束ＱＥ（量化宽松货币政策），让金融市场弥漫着恐慌的气氛，也让美股和台股连着大跌二天；但二天后，这两个市场又快速反弹。

ＱＥ提早落幕表示利率将要开始上升吗？非也！事实上，早在去年九月柏南克宣布实施ＱＥ３后，美国利率就开始上扬。其次，即使ＱＥ结束代表利率上扬，但对股市也未必是坏事。美国债券和股票指数自二○○八年落底翻扬至今，涨幅几达一倍；长期而言，利率下跌与经济成长的大环境对债市有益，对股市也有利。直到去年，全球或多或少都拥有这样的大环境，尤其是美国。

就债券投资来说，最好的情况是，投资人取回原始投资资本，再加上固定的利息。反观股票，公司在扣除利息及其他固定债务后，股东还享有公司的剩余收益。因此，尽管利率走升都不利于债市或股市，但如果利率走升是伴随着经济成长，股市的反应会比债市来得佳。

就长期而言，债券和股票朝同一方向变动，但短期内这两个市场的变动却刚好相反。若在当前恶劣的经济大环境下，利率走升是基于经济复苏，这将不利于债券，但对股市或许还是有利的。

此外，一旦债券价格下跌，一些资金──这里指的是非常庞大的资金，全球债券市场规模是股市的二倍──将流向股市；这也是为何短期这两大资产会朝相反方向变动的原因之一。

至于ＱＥ３实施后，为何利率不降反升？这个现象有违直觉；通常经济体系中，资金愈多，利率应该愈低才对。但央行挹注的流动性，不尽然会增加货币供给，如果银行不愿放款，央行挹注的资金就不会产生乘数效果；而银行若无利可图，当然就不愿放款。所幸现在美国银行的放款已经开始缓慢成长，全球部分国家也有类似情形。

有两大关键与银行的放款意愿有关：利差和呆帐。如果Ｆｅｄ在极度疲弱的经济体中挹注资金，银行的利差受到挤压，且呆帐风险遽增，放款自然不会增加，货币供给也没有理由成长。当前长期利率正在上扬，应该是基于通膨预期上升所致，这要拜Ｆｅｄ及全球央行的大量ＱＥ所赐，这终于让银行有了放款的动力。此外，放款沦为呆帐的风险也在下降中，这更激励银行积极承作放款业务。

Ｆｅｄ的行动愈来愈无关紧要，目前银行放款似乎正在复苏，货币供给也可望开始成长。市场对Ｆｅｄ可能提早结束ＱＥ的反应或许会延后出现，就好像当初开始刺激货币供给成长时，其成效也是递延反应一样。而这里所说的「递延」反应，是以「年」为计算单位，而不是月或周；这种情况对债市不利，但对股市绝对有好处。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.