美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克在国会对美联储的货币刺激政策进行了 有力的辩护,这缓解了金融市场对美国可能提前撤出购债计划的担忧.贝南克称,美联储政策 制定者们知晓经济刺激政策可能带来的风险,包括可能引燃通胀或催生资产泡沫,但这些风 险目前似乎并不严重,而且美联储拥有及时退出货币刺激政策所需的所有工具. 美联储维持向银行提供的紧急贷款利率在0.75%不变,没有理会波士顿和堪萨斯联邦储 备银行要求调整贴现率的请求. 英国央行(BOE)总裁金恩表示,各国央行应基于国内的理由来实施货币政策,如果各央行 能遵从此规则,那么全球经济成长将会加速.金恩还称,欧盟近期前景仍将疲弱,长期前景不 明朗;英国央行通胀目标并非经济复苏的障碍,英国公债实质负利率与经济持续复苏并不相 符. 英国央行副总裁塔克称,货币政策委员会(MPC)中没人认为量化宽松已经到头,准备在必 要时进一步行动;并称英国央行不应纠结于两年后的CPI水平,重要的是趋势. 新西兰财长英格利希表示,新西兰经济在成长,且有望恢复预算盈余,新西兰央行可能到 年中时推出政策工具来控制信贷增长及资产景气周期. 最新利率水准* 最近一次变动 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率7.25% 2012年10月10日降25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.75% 2012年10月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率3.25% 2012年10月2日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.75% 2012年10月17日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率7.75% 2013年1月29日降25基点 附卖回利率6.75% 2013年1月29日降25基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.75% 2012年7月5日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率1.00% 2012年12月18日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一天期存款利率4.25% 2012年9月13日上调25基点 非洲 南非 附买回利率5.0% 2012年7月20日降50基点 * 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效. ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% .(完) (整理 许娜; 审校 杜明霞)