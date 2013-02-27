更新版 1-中国汇市: 净结汇支撑人民币收高,但临近两会市场情绪趋谨慎

* 人民币即期收创近一个月新高 * 客盘净结汇仍然较重 * 临近两会市场趋于谨慎,交投清淡 (新增评论和收盘报价) 路透北京2月27日 - 人民币兑美元即期 周三收创近一个月新高,但交投仍显 清淡.客盘净结汇在经济复苏预期支持下仍然较重,但周末即将召开两会(全国人大和政协会 议),企业和银行对此持观望态度,交易热情有所降低. 上海一外资行交易员表示,企业还是以结汇为多,盘间有一些自营盘购汇做多美元,可能 是觉得央行不会允许人民币过快过猛升值或会入市干预.后市预计人民币继续升值可能性较 大,短期看6.22元美元前期低位是否对其形成支撑. "不过交易是蛮清淡的,一是没有(什么)客盘,二是自营没有方向,往下砸空间也不大,对 央行干预还是有所顾忌.另外两会也不知道会出什么政策,还是观望为主吧."该交易员表示. 另有上海某股份制商业银行交易员称,当前美元价格比较低,但市场反而不敢有动作,主 要是怕监管机构干预,大家普遍观望,交易就显得比较清淡. 而中国宏观面因素仍是人民币中长期走势的基础.路透综合14家机构的预估中值显示,中 国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计将续降至50.2.这和此前出炉的汇丰中国2月制造 业PMI初值走势相一致,主要是受中国农历春节落在2月导致工作日减少、以及春节期间生产 活动趋弱的影响. 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价,以及离岸市 场人民币的主要报价: 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2273 6.2295 0.04% 中间价 6.2842 6.2856 0.02% 日内相对于中间价最大波幅 0.92% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 20 6.2262 6.2282 2013年来即期升贬值幅度 0.05% 1年期掉期升水 1,030 离岸人民币市场,北京时间16:31 今日 上日 1年期NDF 6.3202/48 6.3250 CNH即期 6.2238/50 6.2268 日圆兑主要货币周三在亚洲市场持稳,投资者等待今日稍后举行的意大利公债标售,这项 标债或能为欧元走势提供指引. 中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将 人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.( 完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然/李文科; 审校 林高丽/曾祥进)