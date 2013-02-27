中国债市: 利率互换短端明显下行,逆回购或重启提振市场对资金面信心

路透上海2月27日 - 中国人民币利率互换 周三短端下行明显.虽然今日资金面依旧紧张,但央行今日恢复申报逆回购需求,提振市场对资金面信心,令IRS短端逆势下行.同时意大利政局动荡引发对欧债危机重燃的担忧,避险观望情绪仍弥漫整个市场,不过今日IRS长端变动不大.

虽然投资者对逆回购重启充满信心,但交易员也指出,切勿过于乐观,仍需观察明日或进行的逆回购操作量以及资金面的实际反应.预计逆回购给资金面带来的缓解作用需要一定时间的积累方能显效.

"1y(年)下了4、5个点,逆回购(拟)重启的影响,长的略微下了1个点吧,变动不大,...(海外市场)还是看意大利,最近风险资产都在risk off(避险)."北京一银行交易员称.

受中国央行公开市场今天意外可以上报逆回购需求影响,银行间资金市场周三主要回购加权利率涨势稍缓,未现昨日飙涨场面.不过因逆回购明日才可操作,目前资金供给稀缺致机构借钱难度有增无减.

意大利政党周二纷纷寻求取得进展的办法,在此前的选举中没有一方能够在国会中取得绝对多数,这种结果有可能拖长不稳定局面并欧洲金融危机.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------- 周三 3.2300/ 3.3400 3.1690/ 3.2560 3.3910/ 3.4800 3.6140/ 3.7080 3.6550/ 3.8825 周二 3.2340/ 3.3340 3.2325/ 3.3175 3.4175/ 3.5075 3.6175/ 3.7125 3.6380/ 3.9000 ------------------------------------------------------------------------------------- 变动 -0.0040/+0.0060 -0.0635/-0.0615 -0.0265/-0.0275 -0.0035/-0.0045 0.0170/-0.0175

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.