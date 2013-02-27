美国各类经济指标总览--2013/2/27

标题新闻：希腊与欧元区债权人就改革要点达成一致，这是释放新贷款的前提条件--欧元集团主席迪塞尔布洛姆
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美国商务部周三对2月20日公布的建筑许可数据做出修正,美国1月建筑许可修正为减少0.6%,前值为成长1.8%.年率 为90.4万户,前值为92.5万户. 美国商务部周三公布,1月耐久财(耐用品)订单较前月下降5.2%(市场预估为下降4.4%).1月扣除国防的耐久财 订单下滑0.4%(预估为下滑0.2%).1月扣除运输的耐久财订单成长1.9%,为2011年12月以来最大成长幅度(预估为成 长0.2%). 当前值 前次值 失业率(%) 7.9 (1月) 7.8 (12月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加15.7 (1月) 增加19.6 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (1月) +0.3 (12月) 消费者物价指数(CPI)(%) 持平 (1月) 持平 (12月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.3 (1月) +0.1 (12月) 实质所得(%) +0.1 (1月) +0.3 (12月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.2 (1月) -0.3 (12月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) +0.2 (1月) +0.1 (12月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) -0.1 (第四季初值) +3.1 (第三季终值) GDP平减指数(%) +0.6 (第四季初值) +2.7 (第三季终值) 零售销售(%) +0.1 (1月) +0.5 (12月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差385.4 (12月) 逆差486.1 (11月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) -0.1 (1月) +0.4 (12月修正值) 产能利用率(%) 79.1 (1月) 79.3 (12月修正值) 初请失业金人数(万人) 36.2 (2月16日当周) 34.2 (2月9日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 盈余30 (1月) 赤字2.6 (12月) 领先指标(%) +0.2 (1月) +0.5 (12月) 个人所得(%) +2.6 (12月) +1.0 (11月) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (12月) -0.2 (11月) 消费者信贷(亿美元) 增加160.5 (11月) 增加140.8 (10月修正值) 企业库存(%) +0.1 (12月) +0.2 (11月修正值) 建筑支出(%) +0.9 (12月) +0.1 (11月修正值) 消费者信心 58.6 (1月) 66.7 (12月修正值) 房屋开工(万户) 89.0 (1月) 97.3 (12月修正值) 建筑许可(万户) 90.4 (1月修正值) 90.9 (12月修正值) 成屋销售(万户) 492 (1月) 490 (12月修正值) 新屋销售(万户) 36.9 (12月) 39.8 (11月修正值) 工厂订单(%) +1.8 (12月) -0.3 (11月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -5.2 (1月) +3.7 (12月修正值) 供应管理协会非制造业指数 55.2 (1月) 55.7 (12月修正值) 供应管理协会制造业指数 53.1 (1月) 50.2 (12月) 趸售(批发)库存(%) -0.1 (12月) +0.4 (11月修正值) 进口物价(%) +0.6 (1月) -0.5 (12月修正值) 出口物价(%) +0.3 (1月) -0.1 (12月修正值) 单位劳工成本(%) +4.5 (第四季初值) -2.3 (第三季修正值) 非农业生产率(%) -2.0 (第四季初值) +3.2 (第三季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,075.1 (第三季) 赤字1,181.1 (第二季修正值)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f