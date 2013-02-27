台湾央行: 共发行3,182.6亿台币存单,存单发行余额增439.6亿

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差跳涨，受库存减少提振
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透台北2月27日--- - 台湾央行周三公布,今日共发行3,182.6亿台币存单,若相较存单到期金额2,743亿,存单发行余额增439.6亿.
央行存单各天期发行金额如下: 天期 利率% 金额(亿台币) 14天期 0.87 2,045.10 28天期 0.87 1,061.50 91天期 0.93 48.00 182天期 1.05 28.00
央行上日共发行3,876.5亿台币.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,500.9亿台币.
拆款中心资料 显示,修正后周二超额准备为396亿台币;累计超额准备为2,177亿台币,加计前期1%的超额准备为3,604亿台币.(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
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