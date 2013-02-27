台湾央行: 共发行3,182.6亿台币存单,存单发行余额增439.6亿

路透台北2月27日--- - 台湾央行周三公布,今日共发行3,182.6亿台币存单,若相较存单到期金额2,743亿,存单发行余额增439.6亿.

央行存单各天期发行金额如下: 天期 利率% 金额(亿台币) 14天期 0.87 2,045.10 28天期 0.87 1,061.50 91天期 0.93 48.00 182天期 1.05 28.00

央行上日共发行3,876.5亿台币.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,500.9亿台币.