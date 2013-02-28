重温稿-《台湾新债预测》10年公债102/6得标利率料在1.205-1.225%

路透台北2月27日 - 路透周三的调查显示,台湾周五(3月1日)将标售的10年期公债102/6 得标 利率将落在1.205-1.225%. 以下为交易员观点整理: * 今年以来标售结果多高于预期,买盘追价10年券机率不高 * 意大利选举乱流令市场看法从偏空转向中立 * 景气温和复苏,利率仍有上行风险 以下为预测得标利率区间: * 1.205-1.225%.最低预估在1.20%,最高在1.23%. 最新报价: * 102/6公开发行前交易周三收在1.2111%.发行前交易期间的高/低点分别为1.2298%、1.2020%. 以下为交易商对102/6期公债得标利率的预估区间: 金融机构 最低(%) 最高(%) 统一证券 1.20 1.22 永丰金证 1.20 1.22 元大宝来证 1.21 1.22 群益金鼎证 1.21 1.23 凯基证券 1.21 1.23 大型票券商 1.21 1.23 国泰世华银 1.20 1.23 中国信托 1.205 1.225 外商银行 1.205 1.225 大型金融机构 1.20 1.22 中值 1.205 1.225 (完) 参看台湾债市相关新闻,请点选 ;路透调查请点选 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)