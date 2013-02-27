中国债市: 央行公开市场释放资金面积极信号,中短端债券收益率止涨微跌

路透上海2月27日 - 中国银行间债市周三中短端债券收益率多止涨微跌,央行公开市场今日可上报逆回购需求,释放了资金面的积极信号,令现券交易信心提升,两会前或会维持平稳窄幅震荡行情.

交易员并表示,今日七年期国债招标行情显好,但二级市场影响不大,因开年来一级火爆行情主要由资金面和配置需求推动,对交易户的影响有限,二级同期限收益率下跌幅度明显小于一级.

"今天资金还是很紧,但市场信心比前两天好了,中短端的收益率普遍下了."华中一银行交易员称.

上海一券商交易员认为,前期因为SLO的影响,市场对资金面过度乐观,央行近期的公开市场政策操作应该是对前期市场错觉的修正,但还不至于收紧,预期中短端两会前会维持胶着状态,收益率平稳震荡,长短则因为基本面因素仍有上行压力.

"不过需要注意可能的干扰因素,主要是海外风险偏好的变化,以及国内政策如何应对."她称,海外风险偏好若回落会对债市整体有正面影响.

对资金面的预期,中金公司新近发布的利率策略周报认为,外汇占款的回升是资金面转向宽松的重要因素,预计上半年外汇占款月增量仍将高于(贸易顺差+FDI),保持在2,000亿元或以上,流动性宽松的局面不会出现根本性的逆转.不过短期来看,2月下旬流动性会阶段性小幅趋紧.

中国财政部周三招标的七年期续发固息国债,中标收益率明显低于预期.市场人士表示,配置需求仍在同时,该期新债发行量较往期显少更令其供不应求,认购情况较好,推动收益率走低.

随着银行间资金市场本周来突然趋紧,中国央行公开市场上周起刚刚暂停的逆回购操作,周三即又获准申报需求,明日有望重现. 受此影响,银行间资金市场早盘主要回购加权利率涨势稍缓,未现昨日飙涨场面.

剩余期限约0.89年的国债130002券最新双边报价对应收益率 为2.7150%/2.7000%,上交易日尾盘报2.7800%/2.7600%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.9605 4.2684

上日 3.7865 3.8247

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8870/2.8240 国债参考率报价 2.7840/2.7210 金融债参考率报价 3.3012/3.2370(完)