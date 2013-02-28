路透调查: 中国基金经理未来三个月股票建议配比降至83.4%

* 未来三个月股票建议配比降至83.4%

* 基本面有所变化,乐观情绪收敛

* 金融地产及汽车平均建议配比下降

作者 林琦

路透上海2月28日 - 路透最新月度调查显示,中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比降至83.4%,上月调查曾创下27个月新高85.8%.春节长假后A股股指出现明显回调,而且未来宏观经济及流动性预期出现一些不确定性,令基金经理的短期乐观情绪有所降温.

本次共有八位基金经理参与调查,本月债券建议配比升至5.1%,上月为4.0%;而现金建议配比亦升至11.5%,上月为10.2%.

"周期股短期面临政策风险,在政策尚未明朗之前,上涨动力不足,"上海一位基金经理指出,"流动性由于季节性原因,短期也已过最佳时期,...随着春节后货币回笼和实体经济逐渐吸纳货币,市场资金面趋紧,也不利于大盘股票走强."

近期随着国务院宣布"新国五条"房地产调控政策,市场对于未来房地产市场走势看法出现分歧;而央行在时隔八个月后,上周在公开市场操作中重启正回购回笼市场资金,亦令市场对于资金面产生收紧的预期.

另一位基金经理认为,股市中期的走势还是要看经济趋势如何,而经济的趋势在一定程度上取决于政策的力度,市场也在等待两会后政策的明朗.

"从这个角度看,我们更愿意将近日股市的调整理解成,是在为两会后的行情蓄势."他指出.

十二届全国人大会议将于3月5日(下周二)起召开,全国政协会议则会于本周日(3月3日)起召开.本次人大会议将选举出新一届国家和政府领导人,新政府的施政纲领亦将初步显露.

此次受访的八位基金经理有六位对未来三个月沪综指点位做出预估,平均值为2,375点,较上月调查时的2,400点略有下调,但该预测值较大盘目前位置略高,显示基金经理对于大盘未来走势较谨慎.有四位基金经理预测三个月大盘将高至2,400点甚至更高,但亦各有一位分别预测回落至2,200点和2,300点.

沪综指 周四午盘报2,356点,春节长假后仅一周半,大盘已累计下跌逾3%.

**金融地产等板块建议配比下降**

在行业板块方面,春节前反弹行情中领涨的金融地产和汽车板块,基金经理的平均建议配置比例有所下降.这反映出近期这些板块因获利回吐而大幅调整后,基金经理已产生板块轮动预期.

本月调查中,金融服务类股的平均建议配置比例为14.9%,上月为18.8%.上证银行股指数 在前两个月累计上涨近四成后,2月以来下跌近5%.

汽车板块本月平均建议配置比例为5.8%,较上月的9.0%下降;而房地产板块本月为9.5%,上月为11.2%.

一位基金经理指出,虽然经济、政策和风险偏好等方面的不确定性增加,但那些业绩稳定,盈利能持续增长的行业相对占优,所以医药,科技媒体(TMT)及电力等行业值得关注.

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求,将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估):

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 80 80 87 90 75 85 90 80 83.4

债券 6 15 10 0 5 0 0 5 5.1

现金 14 5 3 10 20 15 10 15 11.5

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 2月 1月 12/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

股票 83.4 85.8 81.9 76.6 78.1 78.3 76.1 79.4 80.0 83.9 79.8 77.6

债券 5.1 4.0 5.8 11.8 10.1 11.8 11.2 11.8 14.5 11.2 10.8 13.4

现金 11.5 10.2 12.4 11.6 11.8 9.9 12.7 8.8 5.5 4.9 9.5 9.0

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H

股票 0 - 0 + 0 0 + -

债券 0 + 0 - 0 0 0 0

现金 0 0 0 - 0 0 - +

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F

预测点位 2,200-2,400 2,200 2,300 2,500 2,550 2,400

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 0 10 6 5 10 0 5 10

消费 50 15 16 40 20 0 10 20

电子技术 10 10 4 10 5 0 20 5

金融服务 10 20 14 0 20 20 15 20

金属及产品 0 5 6 0 10 20 15 0

房地产 0 15 16 10 5 10 10 10

交通及基础设施 5 5 10 0 10 0 5 5

能源 5 5 8 0 0 25 15 0

机械 5 10 14 10 10 25 5 15

其他: 15 5 6 25 10 0 0 15

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 2月 1月 12/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

汽车 5.8 9.0 8.9 9.6 7.4 6.6 5.7 6.2 7.6 9.3 7.6 6.2

消费 21.4 16.2 16.9 15.0 19.4 17.8 21.7 19.4 20.0 20.0 18.1 20.9

电子技术 8.0 7.4 6.8 8.7 7.9 7.3 6.8 6.8 7.0 6.4 9.1 10.9

金融服务 14.9 18.8 20.1 16.8 16.6 17.0 16.4 17.0 16.6 17.0 18.5 19.0

金属 7.0 6.2 5.1 4.0 4.5 6.8 5.7 7.3 7.0 7.9 5.6 5.1

房地产 9.5 11.2 12.1 13.1 13.1 12.8 15.3 12.0 12.9 12.9 12.0 10.1

交通及基建 5.0 5.6 4.1 4.8 3.5 4.2 3.1 4.2 2.9 3.1 4.4 4.4

能源 7.3 8.1 8.9 9.8 9.1 8.7 8.7 8.1 7.3 5.9 6.0 6.4

机械 11.8 12.1 12.4 10.4 12.1 11.1 11.1 12.8 12.5 12.4 11.0 8.8

其它 9.5 5.3 4.8 7.9 6.4 7.8 5.6 6.1 6.3 5.0 7.6 8.1