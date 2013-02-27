更新版 1-中国货币市场: 逆回购报需求略缓回购利率涨势,缺钱者仍面临黎明前黑暗

(新增收盘报价及交易量数据)

路透上海2月27日 - 受中国央行公开市场今天意外可以上报逆回购需求影响,银行间资金市场周三主要回购加权利率涨势稍缓,未现昨日飙涨场面.不过因逆回购明日才可操作,目前资金供给稀缺致机构借钱难度有增无减.

交易员并称,若明日央行如期能进行逆回购操作,将有助缓和目前过紧流动性状况.不过具体改善度如何,届时还要再看操作规模.

央行公开市场今日可上报逆回购需求的消息出台后,被紧绷资金面严重压制的机构看到一线曙光.但早盘现实情况却仍是资金难求.

"重要的是把今天过去了,(现在)还是借不到钱."华北一银行交易员称.

对此,北京一券商交易员认为,目前属于"黎明前的黑暗".从今天报需求情况看,明日央行进行逆回购操作的可能性比较大.

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,747.98亿元人民币,与周二5,454.57亿元的交易量相比变化不大;其中,隔夜品种成交量为4,197.20亿元,周二为4,216.60亿元.

与多数时间公开市场周三与周一报需求相一致不同,在保留正回购需求基础上,今日央行意外允许一级交易商新增上报七天和14天逆回购需求.受此影响,早盘现券短端收益率应声走低,一年期利率互换跌约5个基点(bp).

值得一提的是,上海证券交易所债券回购 早盘,一天期国债回购品种 今日继续飙升逾170个bp至6.5750%,而七天期品种仅在4.55%附近,不过下午,两个品种利率分别回落到5.60%和3.80%附近.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:28 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量（亿元）

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质押式回购

其中:隔夜 3.9605 3.7865 +17.40 4,197.20

七天 4.2684 3.8247 +44.37 819.16

14天 4.8445 4.2795 +56.50 298.04

上交所债券回购

其中:一天 5.6000 4.8000 +80.00 1,588.40

七天 3.7950 5.0700 -127.50 121.74

14天 3.6000 4.3100 -71.00 15.32

回购定盘利率

其中:隔夜 3.9300 3.6800 +25.00

七天 4.2200 3.7900 +43.00

14天 4.8300 4.2300 +60.00

shibor

其中:隔夜 3.9320 3.6900 +24.20

七天 4.2250 3.8110 +41.40

三个月 3.8866 3.8842 +0.24