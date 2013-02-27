更新版 1-中股业绩: 万科称将继续国际化之路,B转H后暂无融资计划

* 万科去年净利按年升逾30%

* 初探香港及美国市场,继续国际化之路

* B转H后暂无融资计划 (新增记者会内容和背景)

路透香港2月27日 - 去年净利按年增逾三成的中国最大房地产商--万科企业股份有限公司 近期先后在香港及美国发展房地产,迈出海外扩展的第一步.总裁郁亮表示,不排除未来在其他地方投资,但目前未有为海外业务订出具体目标.

万科 本月初向香港联交所提交申请,将B股以介绍形式转为H股在港上市,并已获受理.若其转板成功,万科在香港将拥有两个上市平台,另一上市公司为其买壳南联地产,并易名为万科置业(海外).

万科近月来先后公布进军香港和美国房地产市场:伙拍新世界发展 投得香港西铁荃湾站住宅项目;以及于与铁狮门(Tishman Speyer)组合营,共同开发美国三藩市两幢高层住宅大楼,为万科首次进军美国房地产市场.

郁亮周三在业绩发布会上称,明年万科将踏入第30个年头,公司希望在第四个10年,可成为以全球标准计最好的公司,所以要走出去看看和学习,便于利用全球资源,为公司业务作贡献.

"我们经过两年时间准备进入美国市场,现在条件成熟,也遇到很好的伙伴."他称.

"至于香港有这么多大型发展商,我们抱着谦虚的心过来,所以先小范围尝试,未来也看看如条件成熟,有可能自己去发展."他称.

**对香港市场有信心**

郁亮表示,未来万科和万科置业(海外)于海外业务的分工是,后者会专注香港房地产,而万科本身则会发展其他海外市场.

"我们对香港市场很有信心,香港政府从奶粉到地价都在管理之一,管理对比内地来说,手段更狠、更果断、更及时,效果更明显,但这丝毫不影响大家对香港市场的信心."他说.

香港住宅楼价由08年低位已上升1.2倍,政府上周五再度出招,全面上调印花税率,透过增加交易成本压抑投资/投机需求.

此外,郁亮表示,万科B转H股后,暂时未有H股融资计划,转到香港上市,为了更大更流通的市场,这举措相当于公司的第二次股改.

"公司钱不少,但有谁会嫌钱多?未来借着香港市场,可以做很多事情."他说.

尽管在房地产调控下,万科 去年仍交出了一张不俗的成绩表,净利按年上升30.4%,达125.5亿元人民币;期内房地产业务结算毛利率虽按年下跌3.03个百分点,但全面摊薄净资产收益率(ROE)则达19.66%,按年上升1.49个百分点,且为自1993年以来最高水准.