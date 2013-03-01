重温稿-台湾货币市场: 短率仍平稳,月底资金需求略微上升

* 资金需求转佳

* 央行冲销稍大一点

* 短率区间大致不变

记者 高洁如

路透台北2月27日 - 台湾银行间短率周三仍属平稳.今日是月底的最后一个交易日,资金需求扬升,市场游资不若先前泛滥.不过短率的变化并不大,仍稳于近期的水位.

台湾央行周三表示,为了改善发行30天期存单因假日因素,易使每日存单到期金额集中或偏低的情况,因此今日起改发行28天期定期存单,利率维持在0.87%不变.91和182天期存单则照旧.

多位交易人士表示,央行今日冲销一个月内天期存单(14+28天)的金额比到期金额略多,显现央行今日的冲销力道略有加强,估计今日的全体银行准备数字略会较先前降低一些.惟过了今日,周五虽是提存期的最后一个交易日,但回到月初的水位之后,预估资金情势将会比今日略松.

"今天需求好一些.可以借出银行的比之前少一些,要借钱的比之前多,"一位民营银行资金调度人员说.

另一位外商银行交易员则表示,外商银中除去不能拆出跨月的银行之外,可承做跨月拆出的银行资金仍然偏多,整体而言平稳宽松的态势和之前变化不大.

今年农历春节的通货发行数在2月8日再创下历史高位,通货发行数达1兆(万亿)8,730亿台币.自上周一(18日)农历年后首日上班开始通货回笼,累计至25日的通货回笼总计达2,579.6亿台币,周二单日回笼达186.0亿台币.

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.389%,上日在0.386%;今日区间0.295-0.43%,上日在0.295-0.42%;一周拆款利率在0.388-0.50%,上交易日在0.388-0.45%.

**短票利率平稳**

票券商则指出,今日银行资金仍然不少,买票利率与上日大致不变.而拆款利率方面,一周的拆款大致能够顺利承做,利率则略略走高一些.

今日30天左右短票利率今日成交在0.7-0.71%,同于上日.

台湾央行今日共发行3,182.6亿台币存单,若相较存单到期金额2,743亿,存单发行余额增439.6亿. 周四因二二八纪念日放假一日,周五为提存期的最末一日,存单到期金额318亿台币.

拆款中心资料 显示,周三超额准备为970亿台币;至周四累计超额准备为4,117亿台币,加计前期1%的超额准备为5,544亿台币.

**公债附买回利率大致持稳**

公债与公司债附买回(RP)利率则持平.资金调度人士表示,今日是月底最后交易日,仍有例行的资金需求出现,不过整体供给偏向宽松,无碍调度.

他们指出,今日投信客户的资金多缺不一,有的仍有找券需求,有的则先行赎回再找其他基金承接,整体而言,月底效应影响不大.

一票券商交易员则指出,一早感觉资金稍稍偏紧,可能与央行加强冲销力道有关,惟随后又偏向宽松.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.68-0.70%;一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,部分在0.78%.