表格: 美国1月耐久财订单较前月减少5.2%,市场预期为下降4.4%

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称本国今年经济成长将好于预期，且本周与美国的磋商取得积极成果
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路透2月27日 - 美国商务部周三公布:
* 1月耐久财(耐用品)订单较前月下降5.2%(市场预估为下降4.4%)
* 1月扣除国防的耐久财订单下滑0.4%(预估为下滑0.2%)
* 1月扣除运输的耐久财订单成长1.9%,为2011年12月以来最大成长幅度(预估为成长0.2%)
以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):
1月 12月 11月
总体新订单 -5.2 3.7 0.6
扣除运输 1.9 1.0 1.2
扣除国防 -0.4 0.5 0.5
电脑/电子产品 -5.3 2.4 0.8
运输设备 -19.8 9.9 -0.7
资本财 -12.8 11.9 -1.7
非国防资本财 -0.1 1.4 -2.2
扣除飞机的
非国防资本财 6.3 -0.3 3.3(完)
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路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R