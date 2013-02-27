版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 27日 星期三 21:44 BJT

表格: 美国1月耐久财订单较前月减少5.2%,市场预期为下降4.4%

路透2月27日 - 美国商务部周三公布:

* 1月耐久财(耐用品)订单较前月下降5.2%(市场预估为下降4.4%)

* 1月扣除国防的耐久财订单下滑0.4%(预估为下滑0.2%)

* 1月扣除运输的耐久财订单成长1.9%,为2011年12月以来最大成长幅度(预估为成长0.2%)

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):

1月 12月 11月

总体新订单 -5.2 3.7 0.6

扣除运输 1.9 1.0 1.2

扣除国防 -0.4 0.5 0.5

电脑/电子产品 -5.3 2.4 0.8

运输设备 -19.8 9.9 -0.7

资本财 -12.8 11.9 -1.7

非国防资本财 -0.1 1.4 -2.2

扣除飞机的

非国防资本财 6.3 -0.3 3.3(完)

浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选 (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐