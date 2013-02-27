表格: 美国1月耐久财订单较前月减少5.2%,市场预期为下降4.4%

* 1月耐久财(耐用品)订单较前月下降5.2%(市场预估为下降4.4%)

* 1月扣除国防的耐久财订单下滑0.4%(预估为下滑0.2%)

* 1月扣除运输的耐久财订单成长1.9%,为2011年12月以来最大成长幅度(预估为成长0.2%)