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货币新闻 | 2013年 2月 27日 星期三 23:06 BJT

表格: 美国1月成屋待完成销售指数较上月上升4.5%,预估增长1.5%

路透2月27日 - 全美不动产协会(NAR)周三公布,美国1月成屋待完成销售指数较上月上升4.5%,至105.9,为2010年4月(为110.9)来最高,预估增长1.5%.

美国1月成屋待完成销售同比增长9.5%.

1月 12月 前值 12年1月 指数 105.9 101.3 101.7 96.7

1月 12月 前值 13年1月/12年1月 变动(%) +4.5 -1.9 -4.3 +9.5 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选 (编译 利棣儿; 审校 母红)
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