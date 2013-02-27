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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 00:10 BJT

表格: EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透2月27日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

02/22/13 较上周 较上年 02/22/13 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动 原油 373.4 0.9 31.5 377.5 1.1 32.7 馏分油 124.3 -1.7 -15.8 124.2 0.6 -17.3 汽油 231.2 -1.4 0.4 228.5 -1.9 -1.4 取暖油 21.5 -0.4 -9.3 20.9 0.0 -10.3 新配方(RFG)汽油 0.0 0.0 -0.4 0.0 0.0 -0.5 煤油型航空燃料 39.6 -0.3 -2.5 39.8 0.3 -2.7 原油日加工量 14.4 0.1 0.1 14.5 0.3 -0.1 分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加240万桶,汽油库存减少90万桶,馏分油库存减少140万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导

* EIA一周美国石油供需平衡表

* API一周美国石油库存详细报导 (编译 利棣儿; 审校 母红)
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