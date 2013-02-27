表格: EIA与API一周美国石油库存数据比较

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
路透2月27日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
02/22/13 较上周 较上年 02/22/13 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动 原油 373.4 0.9 31.5 377.5 1.1 32.7 馏分油 124.3 -1.7 -15.8 124.2 0.6 -17.3 汽油 231.2 -1.4 0.4 228.5 -1.9 -1.4 取暖油 21.5 -0.4 -9.3 20.9 0.0 -10.3 新配方(RFG)汽油 0.0 0.0 -0.4 0.0 0.0 -0.5 煤油型航空燃料 39.6 -0.3 -2.5 39.8 0.3 -2.7 原油日加工量 14.4 0.1 0.1 14.5 0.3 -0.1 分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加240万桶,汽油库存减少90万桶,馏分油库存减少140万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导
* EIA一周美国石油供需平衡表
* API一周美国石油库存详细报导 (编译 利棣儿; 审校 母红)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
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