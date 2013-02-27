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市场报道 | 2013年 2月 27日 星期三 23:12 BJT

美国热股: 摩根大通计划在2014年底前裁员1.7万人,早盘股价上涨

路透2月27日 - 摩根大通 周二表示计划在2014年底前裁员1.7万人,相当于公司员工总数的大约6.6%.该银行透过裁员来帮助其应对房贷坏帐.

在周三早盘交易中,摩根大通涨1.97%,至48.60美元.(完)
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