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市场报道 | 2013年 2月 27日 星期三 23:14 BJT

美国热股: 梦工厂近六年来首次录得季度亏损,早盘大跌逾2%

路透2月27日 - 美国动画制作公司梦工厂 公布录得季度亏损,这是近六年来的首次,因其冲减了与"守护者联盟"(Rise of the Guardians)低迷票房相关的1.65亿美元费用,并决定推迟开拍另一部电影.

在周三早盘交易中,梦工厂大跌2.76%,至16.15美元.(完)
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