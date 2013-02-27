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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 02:10 BJT

表格: 美国财政部标售七年期公债得标利率为1.260%,投标倍数为2.65

路透华盛顿2月27日 - 美国财政部称,七年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 1.260% 中值 1.220% 低值 1.170% 价格/得标 价格 99.933199 高值得标比率 73.75% 投标倍数 2.65 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,021,000 总投标 76,971,146,000 竞争性投标得标 28,993,175,000 非竞争性投标得标 6,846,000 FED附加 0 初级市场交易商投标 55,313,000,000 初级市场交易商得标 14,022,250,000 直接投标 11,477,000,000 直接投标得标 5,282,625,000 间接投标 10,174,300,000 间接投标得标 9,688,300,000 发行细节 发行日 2013/02/28 到期日 2020/02/29 CUSIP码 912828UQ1 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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(编译 利棣儿; 审校 李军)
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