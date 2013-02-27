表格: 美国财政部标售七年期公债得标利率为1.260%,投标倍数为2.65

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
路透华盛顿2月27日 - 美国财政部称,七年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 1.260% 中值 1.220% 低值 1.170% 价格/得标 价格 99.933199 高值得标比率 73.75% 投标倍数 2.65 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,021,000 总投标 76,971,146,000 竞争性投标得标 28,993,175,000 非竞争性投标得标 6,846,000 FED附加 0 初级市场交易商投标 55,313,000,000 初级市场交易商得标 14,022,250,000 直接投标 11,477,000,000 直接投标得标 5,282,625,000 间接投标 10,174,300,000 间接投标得标 9,688,300,000 发行细节 发行日 2013/02/28 到期日 2020/02/29 CUSIP码 912828UQ1 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
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(编译 利棣儿; 审校 李军)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
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