美股盘后: 团购网站Groupon公布业绩和财测后股价暴跌15.6%

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透纽约2月27日 - 团购网站Groupon 在周三美股盘后交易中暴跌15.6%,此前该公司公布业绩及财测.
Groupon公布会计年度第四季每股亏损0.12美元,营收增长30%,为6.383亿美元,但分析师原本预计其第四季每股盈利0.03美元,营收预估为6.384亿美元.
Groupon还预计2013年度首季营收介乎5.6-6.1亿美元,远低于分析师预估的6.503亿美元.(完)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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