美股盘后: 团购网站Groupon公布业绩和财测后股价暴跌15.6%

路透纽约2月27日 - 团购网站Groupon 在周三美股盘后交易中暴跌15.6%,此前该公司公布业绩及财测.

Groupon公布会计年度第四季每股亏损0.12美元,营收增长30%,为6.383亿美元,但分析师原本预计其第四季每股盈利0.03美元,营收预估为6.384亿美元.

Groupon还预计2013年度首季营收介乎5.6-6.1亿美元,远低于分析师预估的6.503亿美元.(完)