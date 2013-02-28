金砖国家: 2月27日股汇市收盘纵览

路透2月28日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月27日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 涨0.37%,收报1,046.56点.

中国股市:沪综指周三出现技术性反弹,但成交有所萎缩.分析师指出,大盘近期连续回调,累计下跌幅度较大;而美联储主席贝南克讲话引发外盘上涨,以及中国证监会亦发表一些利多信息,令市场人气出现转机,在金融地产股的牵头下大盘出现反弹走势.沪综指 收报2,313.220点,涨19.879点或0.87%.上海A股今日成交额为879亿元人民币,较上日的1,054亿元下降17%.

香港股市:收在略高于两个月低点,盘中走势震荡,友邦 劲扬抵销思捷环球 颓势,今日企业财报表现为市场关注焦点所在.恒生指数 收高0.3%至22,577点,周二收在12月21日以来最低水准.恒生国企指数 升0.4%.

中国汇市:人民币兑美元即期 收创近一个月新高,涨0.04%报6.2273,但交投仍显清淡.客盘净结汇在经济复苏预期支持下仍然较重,但周末即将召开两会(全国人大和政协会议),企业和银行对此持观望态度,交易热情有所降低.

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印度股市:自上日触及的三个月低点反弹,近期表现逊色的绩优股在逢低买盘的扶助下回升.政府将于周四提交2013/14年度联邦预算.指标BSE指数 创出一个月以来的最大单日涨幅,升高0.72%或137.27点,报19,152.41.NSE指数 涨0.62%或35.55点,收报5,769.90.

印度汇市:印度卢比兑美元走强,一度触及逾两周高位.市场对于政府预算的乐观预期,吸引更多外资流入印度.卢比兑美元 收报53.86/87,上日收于54.09/10. ========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,530.520点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收涨0.7%至813.03点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 涨0.33%报30.5325,卢布兑欧元 跌0.18%,报40.0890. ========================================================================================

巴西股市:圣保罗交易所Bovespa指数 涨0.57%至57,273.88点.

巴西汇市:拉美货币上涨,因意大利成功发售债券,缓和了投资者对于欧元区债务危机的担忧,同时最新数据亦显示美国经济正在改善.雷亚尔兑美元 升0.6%至1.9731.

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南非股市:小幅收低,在政府表示计划对碳排放征税后,能耗较高的企业股价受挫.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 跌0.82%至34,854.04点.综合指数 跌0.74%至39,275.37点.