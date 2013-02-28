美国与加拿大经济指标预测--2月28日-3月7日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程: * 2月25日当周 2月28日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 加拿大经常帐(亿加元) 第四季 赤字170 赤字189.1 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.2% 持平 (较上年同期) -- +0.2% 1330 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第四季修正值 +0.5% -0.1% 最终销售 +1.7% +1.1% GDP隐性平减指数 +0.6% +0.6% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.2% +1.2% 核心PCE物价指数 +0.9% +0.9% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月23日当周 36 36.2 初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.075 续请失业金人数(百万人) 2月16日当周 316 314.8 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 2月 54.3 55.6 1600 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 2月 -- 负2 3月1日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国整体汽车销售年率(万辆) 2月 1,510 1,523 1330 美国个人所得 1月 -2.2% +2.6% 个人消费 +0.2% +0.2% 个人消费支出(PCE)物价指数 -- 持平 核心PCE物价指数 +0.2% 持平 实质个人支出 -- +0.2% 1330 加拿大GDP(较前季) 第四季 -- +0.1% 环比年率 +0.6% +0.6% (较前月) 12月 -0.2% +0.3% 1358 美国Markit制造业PMI 2月 -- 55.2 1430 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 2月 -- 50.50 1455 路透/密西根大学消费者信心指数 2月终值 76.3 76.3 现况指数 88.0 88.0 预期指数 69.0 68.7 1500 美国建筑支出 1月 +0.4% +0.9% 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 2月 52.5 53.1 1530 美国ECRI一周领先指标 2月22日当周 -- 129.1 * 3月4日当周 3月4日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1445 美国ISM-纽约企业活动指数 2月 -- 568.3 3月5日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月2日当周 -- +0.1% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月2日当周 -- +2.7% 1500 美国IBD消费者信心指数 3月 -- 47.3 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 2月 55.0 55.2 3月6日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 3月1日当周 -- 753.0 再融资指数 -- 4,105.8 1315 美国ADP民间就业岗位(万) 2月 增加17.3 增加19.2 1500 美国工厂订单 1月 -1.5% +1.8% 美国耐久财(耐用品)订单 1月修正 -- -- 值 扣除运输的耐久财订单 -- -- 扣除国防的耐久财订单 -- -- 扣除飞机的非国防资本财 -- -- 1500 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00% 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 2月 -- 54.8 经季节调整PMI -- 58.9 1900 美联储褐皮书 3月7日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 2月 -- 4.043 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 3月2日当周 -- -- 初请失业金人数四周均值(万人) -- -- 续请失业金人数(百万人) 2月23日当 -- -- 周 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 1月 逆差430 逆差385.4 1330 美国非农业生产率环比年率 第四季修正 -1.5% -2.0% 值 单位劳工成本 +4.0% +4.5% 1330 加拿大建筑许可 1月 -- -11.2% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 1月 -- 逆差9 出口(亿加元) -- 376 进口(亿加元) -- 385.1 2000 美国消费者信贷(亿美元) 1月 增加130 增加145.9 -- 美国ICSC连锁店销售 2月 -- +4.5% (完)