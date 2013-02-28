《中国报摘》--其他报纸重要消息2月28日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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**上海证券报**
--TCL集团 董事长李东生表示,今年销售收入力争做到850亿元人民币,上年实现营业总收入696.3亿元.
--2012年上海国资证券化率达到35.24%,低于38%的目标.上海国资今年将继续推动企业集团优质资产注入上市公司,整体上市成熟一家推一家,国资证券化率目标接近40%.
--温州市方面提出,努力使当地银行业不良贷款率控制在2.8%以下.截止去年11月底,温州银行业不良率为3.43%,关注类贷款为3.64%.
--国家电网公司昨发布相关通知,给予符合条件的太阳能、天然气、生物质能、风能、地热能、海洋能、资源综合利用发电等提供并网条件,积极促进分布式能源发展.
**第一财经日报**
--德国麦德龙 与富士康联手打造的电器零售连锁--万得城中国总裁浦绍博表示,将于3月11日起关闭上海的所有七家门店.
--两只RQFII-ETF--南方富时中国A50与华夏沪深300,昨日双双以日本存托凭证(JDR)形式在东京证交所挂牌上市,这是首次为日本个人投资者提供每日结算的投资中国A股市场的流动性产品.
**21世纪经济报 道**
--知情人士透露,超日太阳 1月底债权人会议提出的债务清偿方案,多数债权银行并不认可,几家银行拒绝对贷款进行续贷、展期.(完) (整理 林琦/边竞; 审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。