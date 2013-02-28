《中国报摘》--其他报纸重要消息2月28日

**上海证券报**

--TCL集团 董事长李东生表示,今年销售收入力争做到850亿元人民币,上年实现营业总收入696.3亿元.

--2012年上海国资证券化率达到35.24%,低于38%的目标.上海国资今年将继续推动企业集团优质资产注入上市公司,整体上市成熟一家推一家,国资证券化率目标接近40%.

--温州市方面提出,努力使当地银行业不良贷款率控制在2.8%以下.截止去年11月底,温州银行业不良率为3.43%,关注类贷款为3.64%.

--国家电网公司昨发布相关通知,给予符合条件的太阳能、天然气、生物质能、风能、地热能、海洋能、资源综合利用发电等提供并网条件,积极促进分布式能源发展.

**第一财经日报**

--德国麦德龙 与富士康联手打造的电器零售连锁--万得城中国总裁浦绍博表示,将于3月11日起关闭上海的所有七家门店.

--两只RQFII-ETF--南方富时中国A50与华夏沪深300,昨日双双以日本存托凭证(JDR)形式在东京证交所挂牌上市,这是首次为日本个人投资者提供每日结算的投资中国A股市场的流动性产品.

**21世纪经济报 道**