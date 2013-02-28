离岸人民币: 建行香港分行和工行悉尼分行发行点心存款证--IFR

路透2月28日 - 据汤森路透旗下IFR报导，中国建设银行 香港分行已完成一年期点心存款证的发行，规模17亿元人民币（2.7亿美元），收益率2.7%。结算日在3月6日，由建行自行安排。

以互换利率中间价计算，该定价约相当于伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码约83个基点。

紧随该交易, 工商银行 悉尼分行也发行了6.5亿元人民币一年期点心存款证，收益率2.6%。该2014年3月7日到期的存款证，由渣打主理。(完)

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