离岸人民币: 建行香港分行和工行悉尼分行发行点心存款证--IFR

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月28日 - 据汤森路透旗下IFR报导，中国建设银行 香港分行已完成一年期点心存款证的发行，规模17亿元人民币（2.7亿美元），收益率2.7%。结算日在3月6日，由建行自行安排。
以互换利率中间价计算，该定价约相当于伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码约83个基点。
紧随该交易, 工商银行 悉尼分行也发行了6.5亿元人民币一年期点心存款证，收益率2.6%。该2014年3月7日到期的存款证，由渣打主理。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info) (整理 黄凯; 审校 林高丽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。