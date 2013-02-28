离岸人民币: 国际金融公司（IFC）发行人民币计价贴现票据--IFR

路透2月28日 - 据汤森路透旗下IFR报导，世界银行集团成员之一国际金融公司（IFC）日前发行了其全球贴现票据项目下的首只人民币计价贴现票据。

IFC发行的贴现票据价值约为5,000万美元，期限为3个月，以离岸人民币计价。渣打银行 是IFC全球贴现票项目的单一安排行也是此次人民币票据发行的单一安排行。