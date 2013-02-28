离岸人民币: 国际金融公司（IFC）发行人民币计价贴现票据--IFR

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透2月28日 - 据汤森路透旗下IFR报导，世界银行集团成员之一国际金融公司（IFC）日前发行了其全球贴现票据项目下的首只人民币计价贴现票据。
IFC发行的贴现票据价值约为5,000万美元，期限为3个月，以离岸人民币计价。渣打银行 是IFC全球贴现票项目的单一安排行也是此次人民币票据发行的单一安排行。
IFC被穆迪和标准普尔评为3A级。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info) (整理 黄凯; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。