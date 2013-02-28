中国证券： 上海今年继续推动国资整体上市,国资证券化率目标近40%--报载

路透上海2月28日 - 上海证券报周四援引接近上海国资委人士称,上海今年将继续推动企业集团优质资产注入上市公司,整体上市成熟一家推一家,国资证券化率目标接近40%.

而报导称,上海市国资委2013年座谈会传出信息,2012年上海国资证券化率达35.24%,低于38%的目标;目前上海国资控股的A股上市公司共有71家.

"2012年国资证券化率小幅未达成目标,但不改上海国资委继续提高证券化率的决心."接近上海国资委的人士认为.

报导表示,可关注的相关标的包括东方国际集团东方创业 和上海水产集团开创国际 的整体上市;

其中东方创业明确承诺2013年再推二次整体上市,3月前上海外贸债务纠纷问题应被解决,2013年年内,上海外贸注入东方创业;而上海水产集团总裁濮韶华去年12月曾表示,上海市政府及国资委均在推动水产集团整体上市,但目前上市计划尚无时间表,"明年会有思路".

去年上海国资则完成了海通证券 的H股、华虹集团华虹计通 等的上市.