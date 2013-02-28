中国证券： 上海今年继续推动国资整体上市,国资证券化率目标近40%--报载

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海2月28日 - 上海证券报周四援引接近上海国资委人士称,上海今年将继续推动企业集团优质资产注入上市公司,整体上市成熟一家推一家,国资证券化率目标接近40%.
而报导称,上海市国资委2013年座谈会传出信息,2012年上海国资证券化率达35.24%,低于38%的目标;目前上海国资控股的A股上市公司共有71家.
"2012年国资证券化率小幅未达成目标,但不改上海国资委继续提高证券化率的决心."接近上海国资委的人士认为.
报导表示,可关注的相关标的包括东方国际集团东方创业 和上海水产集团开创国际 的整体上市;
其中东方创业明确承诺2013年再推二次整体上市,3月前上海外贸债务纠纷问题应被解决,2013年年内,上海外贸注入东方创业;而上海水产集团总裁濮韶华去年12月曾表示,上海市政府及国资委均在推动水产集团整体上市,但目前上市计划尚无时间表,"明年会有思路".
去年上海国资则完成了海通证券 的H股、华虹集团华虹计通 等的上市.
2012年,上海国资系统实现营业收入16,146.29亿元人民币,同比增长10.8%;利润总额949.88亿元,同口径增长3.4%.据上海国资委的计划,2013年将力争实现全年销售收入增长7%以上,利润和主营利润增长同口径持平的目标.(完) (发稿 丁淑琴; 审校 黄凯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。