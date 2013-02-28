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亚洲 | 2013年 2月 28日 星期四 09:13 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月28日

* 明报:
     --今年新勾地表将有9幅商业用地及1幅酒店用地,其中较为瞩目的中环美利道多
 层停车场大厦,可重建为甲级商厦,楼面涉逾43万平方尺,估计市值逾77亿港元.    
 
   * 星岛日报:
     --规划署最新建议将坪洲公立志仁学校北面部分改作住宅用途,地皮面积约18,30
 0平方尺,市场估计地价逾3,000万港元.
 
   * 苹果日报:
     --澳博         行政总裁苏树辉称,公司将与执行董事梁安琪商讨租用其在路氹
 拥有的土地,一旦成事,澳博于路氹可用的土地面积高达20万平方米.
 
   * 东方日报:
     --政府预计今年可供出售一手新盘单位多达2.4万伙,当中包括长实         将
 军澳日出康城第3期及新世界         元朗溱柏分别提供1,648及1,620伙,而信和置
 业         牵头的湾仔利东街项目提供约1,200伙.
     --新世界发展         主席郑家纯表示,集团会积极研究恒基地产         提
 出由发展商捐出部分农地予港府兴建住宅楼宇之建议.
     --联交所股权资料显示,贝莱德基金于本月22日在场内减持平安保险         10
 8.01万股H股,平均每股64.478港元,套现约6,970万港元,持股比例下降至5.97%.
 
   * 文汇报:
     --新世界中国         主席郑家纯称,由于集团在渖阳、广州等地有数个商务项
 目正在兴建,导致融资需求增加,期望该等项目带动集团于5-6年后的租金收入可以倍
 增.
     --现代牧业         公司财务总监孙玉刚表示,集团不派发中期股息主要为预留
 资金用于扩展业务,并预期未来不会再进口乳牛,三年内在内地饲养乳牛数目由目前约
 17万头增至20万头. 
 
   * 大公报:
     --苏宁电器           去年度营业收入983亿元人民币,净利26.8亿元,分别同比
 增长4.78%及下降44%.(完)
    
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