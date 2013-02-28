《香港报摘》--其他报纸重要消息2月28日

* 明报: --今年新勾地表将有9幅商业用地及1幅酒店用地,其中较为瞩目的中环美利道多 层停车场大厦,可重建为甲级商厦,楼面涉逾43万平方尺,估计市值逾77亿港元. * 星岛日报: --规划署最新建议将坪洲公立志仁学校北面部分改作住宅用途,地皮面积约18,30 0平方尺,市场估计地价逾3,000万港元. * 苹果日报: --澳博 行政总裁苏树辉称,公司将与执行董事梁安琪商讨租用其在路氹 拥有的土地,一旦成事,澳博于路氹可用的土地面积高达20万平方米. * 东方日报: --政府预计今年可供出售一手新盘单位多达2.4万伙,当中包括长实 将 军澳日出康城第3期及新世界 元朗溱柏分别提供1,648及1,620伙,而信和置 业 牵头的湾仔利东街项目提供约1,200伙. --新世界发展 主席郑家纯表示,集团会积极研究恒基地产 提 出由发展商捐出部分农地予港府兴建住宅楼宇之建议. --联交所股权资料显示,贝莱德基金于本月22日在场内减持平安保险 10 8.01万股H股,平均每股64.478港元,套现约6,970万港元,持股比例下降至5.97%. * 文汇报: --新世界中国 主席郑家纯称,由于集团在渖阳、广州等地有数个商务项 目正在兴建,导致融资需求增加,期望该等项目带动集团于5-6年后的租金收入可以倍 增. --现代牧业 公司财务总监孙玉刚表示,集团不派发中期股息主要为预留 资金用于扩展业务,并预期未来不会再进口乳牛,三年内在内地饲养乳牛数目由目前约 17万头增至20万头. * 大公报: --苏宁电器 去年度营业收入983亿元人民币,净利26.8亿元,分别同比 增长4.78%及下降44%.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.