港报社评: 续派糖只治标,财力足未善用--信报2月28日

财政司司长曾俊华发表梁振英主政下首份财政预算案,就推动经济、优化人力、投资基建和关顾民生四方面提出建议,但内容无什么惊喜,并沿用过往一次性纾困措施,来调和社会资源配置矛盾,把“派糖”常态化去稳定政府的执政能力,强化社会合作的基础.

在预算案受到政策的条件约束下,其实仍然可以发挥财政对社会资源配置的职能;通过财政手段,诱导资源流向有效投资,促进社会进步.关乎香港发展命运的施政与预算规划,在“政策主导、财政配合”的框架下,目前已变成香港发展的“鸟笼”.基于政府缺乏充足的管治权威,去推动具争议性的政策.因此,预算案只能向关爱基金注资150亿元,作为化解贫富悬殊和收入分配矛盾的手段.

香港政府岁入来源有限,税基相对狭窄,但连年财政盈余并非必然.按照预算案的资料,抚养比到2021年降至3.4:1,人口老化,劳动力资源萎缩,公共支出逐步增加,形成沉重的财政压力,若政府未能利用目前财政储备充足、连年盈余的社会环境,优化税基和退休保障的制度设计,势必坐失良机.

如今财政预算案连年“派糖”,内容大同小异,社会资源未能有效流向提升香港经济竞争力,缺乏远见政策的支撑,财政预算也只能在“不求有功,但求无过”的方针下故步自封.可以说,靠“派糖”来维系社会团结,据此巩固政府执政的力量,实非长治久安之策.