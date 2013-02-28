港报社评: 续派糖只治标,财力足未善用--信报2月28日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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财政司司长曾俊华发表梁振英主政下首份财政预算案,就推动经济、优化人力、投资基建和关顾民生四方面提出建议,但内容无什么惊喜,并沿用过往一次性纾困措施,来调和社会资源配置矛盾,把“派糖”常态化去稳定政府的执政能力,强化社会合作的基础.
在预算案受到政策的条件约束下,其实仍然可以发挥财政对社会资源配置的职能;通过财政手段,诱导资源流向有效投资,促进社会进步.关乎香港发展命运的施政与预算规划,在“政策主导、财政配合”的框架下,目前已变成香港发展的“鸟笼”.基于政府缺乏充足的管治权威,去推动具争议性的政策.因此,预算案只能向关爱基金注资150亿元,作为化解贫富悬殊和收入分配矛盾的手段.
香港政府岁入来源有限,税基相对狭窄,但连年财政盈余并非必然.按照预算案的资料,抚养比到2021年降至3.4:1,人口老化,劳动力资源萎缩,公共支出逐步增加,形成沉重的财政压力,若政府未能利用目前财政储备充足、连年盈余的社会环境,优化税基和退休保障的制度设计,势必坐失良机.
如今财政预算案连年“派糖”,内容大同小异,社会资源未能有效流向提升香港经济竞争力,缺乏远见政策的支撑,财政预算也只能在“不求有功,但求无过”的方针下故步自封.可以说,靠“派糖”来维系社会团结,据此巩固政府执政的力量,实非长治久安之策.
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。