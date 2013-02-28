港报社评: 预算案建未来,财力魄力要加强--经济日报2月28日

昨公布的财政预算案虽有不少派糖措施,部分市民却未满意,底因是港府连年低估盈余,自埋尾大不掉的派糖陷阱.惟对投资未来,今次预算案显得较过去紮实,关键是能否落实措施做出实绩,为未来创富,令各阶层雨露均沾.

财政司司长曾俊华昨宣布派糖330亿元,惟差饷宽减与退税额均略逊去年,遂令部分市民尤其中产不满意.财爷保守固非无理,因盈余主要视乎投资、卖地等非经常收入的变动,但港府收入连年大幅低估,却令公众每年都将预算案的焦点放在派糖,因而忽略了如何善用公帑,推动经济社会可持续发展.

平情而论,今次预算案并不差,较往年紮实.如本栏前天指,一份合格的预算案不能只顾派糖,更要投资未来,特别是在产业转型、提升教育培训、完善退休保障等三方面下功夫.

财爷方向正确,市民固望上述措施种下的幼苗可发芽茁壮,惟外界担心政府心力与财力不足.此因港府财政预测过于审慎,更要预留子弹派糖,令可投资未来的资源打折扣.

正如财爷早前在网志大谈创意产业,但预算案内却欠有魄力推动措施,相比南韩、英国政府在文化产业上敢作有为,在国际取得佳绩,财爷应有更前瞻的经济与财政思维、更敢于谋求社会共识推动政策,才最有利本港长远发展.

部分市民虽对今次派糖不满意,惟对公众的真正利益实不在派糖多寡,而是港府能否积极进取,加大力度推动一系列帮助经济社会发展的政策,令预算案布下的种子能生根发芽,营造更有利基层上游、中产创富的环境.