港报社评: 曾俊华预算案六年如一日,未能回应社会转变与需要--明报2月28日

财政司长曾俊华发表新一届政府的首份预算案,理应展现善用资源应对社会面对的问题、推动经济发展和进步的财政规划,可惜都付诸阙如.近年香港社会、经济以至人口结构等领域,都已经出现深刻转变和转型,政府的公共政策和公共理财,显然欠缺敏感度,使政策规划落后于实际需要.

曾俊华今年耗费330亿元派糖,采用老掉牙做法,打开既有“派糖资料库”,好像执药般敷应过去,不少意见认为电费补贴应该鼓励市民省电,也懒得去想,曾俊华或许认为一贯做法行之有效,毋须改变,但是外界观之,此乃因循苟且、官僚怠隋的表现.

曾俊华在预算案描绘人口老化对财政收入、本港竞争力等的影响,显示他知悉也重视这个问题,但是未能知行合一,在连年巨额盈余下,宁可做低效派糖的举措,却不肯每年拨出资源,为日后的老年社会筹谋.另外,有中产人士表示不满,一方面因为他们得益小,最主要是认为政府若提出未来5年推动重大公共政策,需要大量资源,则不派糖也无所谓,但是现在既无大规划,又少派糖,财政储备则多达7300亿元,他们认为对市民极不公平.

有政府消息人士说政府无政策,曾俊华作为财政司长,如何用钱?这个说法,有人解读为反映曾俊华与梁振英各行其是.政圈一直传闻梁振英与曾俊华不咬弦,是耶非耶,外界不知道.无论如何,这份预算案并未能有效应对社会、经济、人口的变迁和需要,梁振英政府若要说服市民她是一个变革的政府、对变迁和需要有足够敏感度,就要拿出更多具体证明.