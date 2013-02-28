港报社评: 派糖沿旧贯,新政待筹谋--星岛日报2月28日

财政司司长曾俊华发表政府换届后首份预算案,内容没有惊吓也没有惊喜.“大胜预算”的巨额盈余继续透过一次性“派糖”还富于民,出手比去年略低,要透过巨额注资几个基金来为库房“泄洪”,反映政府至今未有新政策亮点,足以让异常充裕的库房有用武之地.

减税方面,去年基本免税额、夫妇免税额、供养父母、祖父母、兄弟姊妹、伤残成员免税额,无一不获提高.今年不及去年慷慨,只是增加子女免税额,其他都付诸厥如,中产阶层难免有点失望.

预算案一次过拨款形式与去年的最大不同,是注资合共几百亿元到几个基金,当中关爱基金有150亿元.把库房资金拨进这些“小金库”,有助把新一年财政继续出现“赤字”预算,同时可以借助基金的投资机制,令这些一次过的拨款,起到摊长使用之效.

今次预算案涉及长期经常性开支的主要新项目,是大家已经耳熟能详的长者生活津贴,未有其他“大手笔”的新猷.而医保免税涉及利用财政诱因鼓励市民减用公共医疗服务,是整个医疗融资政策的一部分,虽然政府谘询民意多年,但是新政府难上场几个月就匆匆拍板.至于退休保障安排,涉及种种需求和财务承担,更须从长计议.

今次的预算案唯有偏向温和保守,主调是作一次过大额拨款,以及规模较小的修修补补.这种防守性的作风若说有好处的话,就是保留实力待来日要面对新政策的长远承担,但如何能够推动惠民的重大政策,就要整个政府全面配合和努力了.