港报社评: 预算案有效配合落实施政蓝图--文汇报2月28日

财政预算案是为配合特首在施政报告中提出的各项政策而制订,为政策提供所需的财政资源,以落实梁振英政府“稳中求变,务实为民”,发展经济,投资未来,改善民生的施政蓝图.社会各界对预算案有较高的期望及要求,预算案亦已经尽力平衡社会对于“派糖”与发展的需要,兼顾了短期的诉求和长远的规划.对于预算案中各项“派糖”措施,梁振英没有在施政报告中预先宣布以争取民望,而是留待预算案一并推出,是施政为民、出以公心的表现.

财政司司长曾俊华公布新任期第一份财政预算案中提出了多项利民纾困措施,包括每户1,800元电费补贴、公屋免租两个月、综援和生果金出“双粮”、差饷宽免、上调初生婴免税额,以及中小企可免商业登记费等.事实上,“派糖”措施最容易得到市民掌声,对于提高民望有正面的作用.但梁振英在上月的施政报告中并没有抢先公布“派糖”措施,而是留待预算案一并公布,明确施政报告与预算案的分工.梁振英没有为了得到掌声而忽视程序,体现出施政为民、出以公心的政治品格.

面对社会各界较高的期待,预算案不可能完全满足所有人的要求.例如,在纾困方面,不同阶层的要求也各有不同,中产希望宽免税项可以多一些,基层市民却希望更多公屋免租、电费补贴等措施.以当局有限的财政收入,只能尽量兼顾,有所取舍.因此,社会对于预算案应以客观的眼光去评价,以预算案能否全面配合施政报告作出评价.社会各界也应求同存异,同心协力,支持政府落实施政蓝图.