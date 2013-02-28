港报财经评论: 收水放水还看话事人--信报2月28日

收水放水还看话事人 /习广思 美国新屋数据造好,带动美股反弹,但外围调整情况未变.美国踏入3月,政府削减开支仍是市场话题,加上意大利政局未稳,毕竟在经济疲弱下,股价反弹到一个地步终须出现调整.更重要的是,全球股市因资金流入而大升,资金热钱最怕什么?就是宏观经济有风吹草动.热钱不能吓,因此联储局”收水”、欧美政局变化、中国政经变数,顿时成为派对散场的理由,汇市起波澜,正是反映热钱变阵的讯号.再谈美国”收水”,早两日提到当中虚多过实.对冲大鳄预计联储局年底加息,会否实现是其次,但可以预期的是,市场对央行”收水”的预期日渐升温.主席贝南奇周二在国会听证会上再为量宽”放水”护航,直指好处明显多于潜在的代价.超级量宽有明显的好处?答案见仁见智.量宽对阻止经济堕落有作用,但其制造的热钱效应却扭曲了金融市场,以及带来潜在恶性通胀等.贝南奇为”放水”护航,只因坏影响未全面出现,他的护航也反映了贝老对目前楼市复苏、就业表现仍未满意.

回顾过去两年,联储局委员会成员经常意见相左,贝南奇坚持开闸”放水”,有成员持续表示反对.目前楼市回暖、经济温和复苏,相信今年将会有更多”退市”、”收水”等消息,而这些消息的出现往往会触动市场神经.说到底,“放水”还是”收水”,始终要看话事人.其他委员会成员意见及说法可作参考,但贝南奇的说法才有定调作用.港股承接美股上涨,开市出现反弹,但中资股软弱无力,恒指一度倒跌,低见22,445点,午后期指转仓完成,走势始见回稳,收报22,577点,上升57点.大市全日成交额681亿港元,沽空比率9.6%.恒指看淡的投资者逐级下试,先打破22,800点、22,500点两个防守堡垒,恒指由1月底高位23,916点开始,至今调整近1,400点或5.6%,在22,500点暂见支持,但调整难言结束.在”两会”公布利好消息前,股份仍有机会逐批回落.

把第三个防守堡垒放在21,800点至22,000点水平.相信投资者也留意到,恒指昨天虽然反弹,但重磅股汇控 、中移动 及众多中资金融股却无力弹起.港股踏入业绩期,友邦 业绩胜预期,股价昨天急涨4%,“金融峰景”周二给过大家提示.业绩期由蓝筹股打头阵,尤其是香港地产股,相信惊喜不多,毕竟发展商有多少项目,投资者早有数得计. 大户成功挟日圆短仓 /苏子 美元兑日圆于本周初纽西兰市场曾高见94.75水平,但到日本及随后的欧洲入市后,汇价却一直未能再触及上述高位,反而一直只在93.65-94.35争持.由于美元兑日圆回落至93.65水平时,已差不多补回上周五的收市裂口,故不少日圆大看淡的投资者已开始再次采取逢低买入美元兑日圆的策略.结果是美元兑日圆于本周初欧洲收市后出现愈跌愈有的情况,尤其是当跌破20天SMA关键支持后,更出现大屠杀式的恐慌性暴挫,汇价直泻至90.88水平才能回稳过来.最奸险之处在于,美元兑日圆是在欧洲收市后,不少即市炒家也开始失去应有的危机意识时,才出现如此恐怖的屠杀式跌市.

从美元兑日圆突然破关而下的时间上观察,可以说市场大户挟日圆短仓的行动十分成功,估计不少实力不足的日圆短仓已因此被震出市场.经过是次对日圆看淡的投资者的大屠杀后,已经令美元兑日圆的超买及背驰技术走势得到重大改善,而这将有利汇价在市场再次出现利淡日圆的消息后,可以再次挑战95心理关口.大方向而言,美元兑日圆的上升势头并没有因为本周初的暴挫而有所改变.欧罗兑美元于本周二触及1.3017低位后,便主要在1.3030-1.3120激烈争持,暂时并没有明显方向.欧罗兑美元在触及上述低位后,最后在日线图上以十字星待变形态收市,故只要稍后汇价成功突破及企稳在1.3120阻力以上波动及收市,随后可以进一步突破2月份跌幅的23.6%反弹目标,即1.3191阻力,预料将有利汇价重拾升势,结束自2月1日的1.371的高位开始的下跌浪.

美国联储局短期内退市的可能性近乎零.加上美国的自动减赤机制或于本周五启动,美国于未来10年将会减少开支1.2万亿美元,由于此机制可能会拖累目前美国的经济复苏势头,结果更令联储局难以退市.担心近期处于良好上升势头的美元,随时会出现逆转性的回落,稍后美汇指数若成功返回200天SMA支持以下,对美元看好的投资者而言,将是重要警号.