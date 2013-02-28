朝鲜称美国要为半岛“不可预测”局势负责

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦2月27日 - 朝鲜周三指责美国加剧了朝鲜半岛“不可预测”的局势，并称美国在联合国安理会滥用权力，对朝鲜政府施加“敌对政策”。
两周前，朝鲜进行了该国迄今规模最大、威力最强的地下核试验，引发美国政府以及国际社会的谴责，朝鲜也因此面临联合国的进一步制裁。
去年12月，朝鲜发射了一枚远程火箭，批评人士称，此举旨在测试与洲际弹道导弹相关的技术。该发射活动引发联合国上个月通过新的制裁。
“朝鲜半岛局势现在向不可预测的阶段发展，美国需要对此负责，”朝鲜常驻联合国日内瓦办事处大使宋世平（So Se Pyong）在联合国赞助的裁军会议上表示。
一周前，在联合国裁军会议的讨论上，朝鲜代表威胁称，韩国将面临“终极毁灭”。
美国大使肯尼迪（Laura Kennedy）周三未对朝鲜的口头攻击作出回应。
韩国裁军大使权海龙（Kwon Haeryong）则敦促朝鲜“立即放弃核野心，走和平道路”。
“朝鲜核试验对朝鲜半岛、东北亚以及更多地区的和平与安全构成挑战，最大的受害者将不是别人而是朝鲜自己，这是无疑的，”权海龙说。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。