港报财经评论: 蓝筹绩佳,纾压定神--经济日报2月28日

蓝筹绩佳,纾压定神 /林瑞芬 蓝筹东亚 、信置 、新世界 及友邦 业绩均胜预期,股价获正面刺激,还望多些企业有佳绩报捷,纾减港股受外围淡风之压.恒指昨收22,577,升57点.大市成交额681亿港元.伯老一如所料重申买债政策.意大利政治续不明朗拖累较重,伯老言词暂难提振全球股市.情况可能如去年5月至6月,因希腊政局不明,风险胃纳降,后市要么意大利政党成功合作,要么重选以消不明朗.3月期指现大低水113点至22,464.6月更低水达469点,惟不要被表象吓坏,因涉期间多只蓝筹派息所致,现买期指相对买现货需扣回预计股息收入,所以低水正常.恒指短线22,450成激烈好淡攻防据点,端视意政局事态发展,中期支持约22,000不容有失,不然破坏自去年6月以来一浪高于一浪走势,属意外之调.当中,必有意想之外之事件发生,希望不会吧.即市如确认喘定22,450附近,不排除组织小反弹,23,000阻力势强.

说回东亚,周二发表佳绩,刺激当日大市下跌时逆势而弹,昨最多再抽升3.7%见32.4港元,收31.55港元.技术上,已抵近2月高位32.45港元.港股大形势可能仍受意政局不明朗之困扰,反弹料暂至此,难再大进.深入回看券商报告,德银早于上周调升目标价10%至33港元,似乎几有先见之明,到业绩公布,证明眼光独到,再刊报告提升该股投资评级为”买入”,目标价再由33港元调升至38港元.瑞银也将该股目标价由28港元调升至33港元,但评级为”中性”.综合而言,调升目标原因是因应盈利预期向好,东亚去年度在净息差取得增长,原来是自非中国大陆地区的贡献.净息差是银行重要观察盈利指标,中国内地银行业净息差持平,东亚能绕过此道创增长空间,令市场有惊喜.

友邦业绩必带来惊喜,终不负所望.截至2012年11月底止,纯利增长89%至30.19亿美元,较市场最牛之预测增长86%还要多.股价昨受刺激上升4.1%至32.85港元,创52周新高位.策略而言,正如之前所引述汇丰所做统计,业绩日前五日吸纳,业绩后五日沽往往有利润可图,现时趁高短线套利,再谋上车机会.简评友邦业绩,期内保费收入138.16亿美元,升6.8%.新业务价值上升27%至11.88亿美元,足证汇丰在业绩公布之报告意见准确,指友邦新业务价值未来增长的主要推动力,相信在即将发布的2012年业绩中显而易见.年内友邦的年化新保费基本增长17%至26.96亿美元,内涵价值上升15%至314.08亿美元,持续创富.按地区透视,新加坡于期内之新业务价值利润率由62.3%上调至66.8%.新业务价值较2011年度增长22%,这主要得益于其内推出崭新和优化的保障方案,新产品所享利润率料较高. 不良贷款升,内银添压力 /余少文 中国内地股市靠稳,国企指数亦险守11,100点,股民仍在观望及等反弹.然而,标准普尔料中国银行业不良贷款率今年底会升至3%,虽然不认同,但不良贷款双升始终会为内银股股价带来压力.上证综合指数昨日守住2,300点,国企指数一度反弹惟受制11,200点,全日升40点或0.4%,收11,144点,成交额132亿港元,虽是反弹成交缩,但指数守住11,000点,始终有助后市反弹,昨日亦有63%主板H股随大市上升,惟内银股表现普遍向下,令人失望.至于红筹指数升15点或0.4%,收4,488点,成交额46亿港元,又是内房股撑住大局.日前才指出人民银行下调银行卡手续费,对内银股的盈利影响微,对内银股盈利影响最大是不良贷款急升或净息差大幅下跌.以不良贷款为例,银行因要为不良贷款作拨备及计入损益表内,按中国银监会截至去年第三季止的数字显示,中国内地不良贷款余额为4,788亿元人民币,不良贷款率为0.95%,较第一季和第二季的0.94%略为回升.而香港上市的九行截至去年第三季业绩,合计不良贷款余额约3,530亿元人民币,不良贷款率介乎0.59%-1.34%,平均值为0.96%,不良贷款率最高是农业银行,然后是重庆农村商业银行 和建设银行.

标普报告认为中国经济走稳、出口总体持平及预期中的政策放松均限制银行业不良贷款的整体下滑幅度,预期银行业截至去年底的不良贷款率略高于2%,中资银行财务表现将变弱,但依旧可控.惟预期中国继续面对出口增长乏力、地方融资平台债务繁重及制造业产能过剩等挑战,今年银行业贷款质量和盈利能力将进一步下滑,预计今年末不良贷款率将达3%左右.如以去年第三季数字推算,不良贷款率升至2%,不良贷款可增加5,000亿元人民币,以九行占行业不良贷款余额74%比例来看,便可能要作出3,700亿元人民币的拨备,已超过九行去年首三季合计盈利7,100亿元人民币50%以上.若然今年底不良贷款再升至3%,新增不良贷款额又会多出5,000亿元人民币以上,一定会对内银股业绩带来沉重压力.

不过,中国经济作为有社会主义特色的市场经济,相信银行业不良贷款率不会如标普预计般高,但承认资产质素下降中,去年底已指出银行业不良贷款会双升,即不良贷款余额和不良贷款率齐齐上升.惟不良贷款率升至1.1%水平,也只是回到2011年年初水平,认为是可控水平,会否回升至2010年的1.14%-1.4%区间,有待观望.若然不良贷款率只是轻微回升,对内银股影响应有限.