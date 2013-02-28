表格: 英国2月消费者信心指数持平1月--GfK

路透伦敦2月28日 - 市场研究机构GfK NOP周四公布的调查显示,英国消费者信心指数在2月持稳,维持1月 的升幅,但以历史标准来看信心仍偏低. 2月消费者信心指数为负26,齐平1月数据,优于12月及上年同期,并优于分析师预估的负27. "守住上个月3点的升幅令人振奋,"GfK社会研究主管Nick Moon表示. 以下为数据表格: 2月 1月 12月 11月 10月 9月 GfK消费者信心指数 -26 -26 -29 -22 -30 -28 个人财务 过去12个月 -20* -24 -22 -21 -24 -21 未来12个月 -5* -7 -7 -7 -13 -8 经济状况 过去12个月 -52 -51 -55 -44 -53 -54 未来12个月 -25 -25 -31 -15 -29 -27 大额采购意愿 -26 -22 -27 -26 -33 -31 * 两者均为2011年5月以来最高 该调查为GfK NOP代表欧盟执委会自2月1日-10日所进行,有2,002人受访.(完) (编译 戴素萍; 审校 隋芬)