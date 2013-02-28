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市场报道 | 2013年 2月 28日 星期四 09:34 BJT

表格: 英国2月消费者信心指数持平1月--GfK

路透伦敦2月28日 - 市场研究机构GfK NOP周四公布的调查显示,英国消费者信心指数在2月持稳,维持1月
的升幅,但以历史标准来看信心仍偏低.
    
    2月消费者信心指数为负26,齐平1月数据,优于12月及上年同期,并优于分析师预估的负27.
    
    "守住上个月3点的升幅令人振奋,"GfK社会研究主管Nick Moon表示.     

    以下为数据表格:
                      2月      1月    12月   11月   10月   9月
 GfK消费者信心指数    -26      -26    -29    -22    -30    -28
 个人财务                                                  
 过去12个月           -20*     -24    -22    -21    -24    -21
 未来12个月           -5*      -7     -7     -7     -13    -8
 经济状况                                                  
 过去12个月           -52      -51    -55    -44    -53    -54
 未来12个月           -25      -25    -31    -15    -29    -27
 大额采购意愿         -26      -22    -27    -26    -33    -31
    
    * 两者均为2011年5月以来最高
    
    该调查为GfK NOP代表欧盟执委会自2月1日-10日所进行,有2,002人受访.(完)
  
 (编译 戴素萍; 审校 隋芬)
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