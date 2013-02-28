表格: 英国2月消费者信心指数持平1月--GfK

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透伦敦2月28日 - 市场研究机构GfK NOP周四公布的调查显示,英国消费者信心指数在2月持稳,维持1月 的升幅,但以历史标准来看信心仍偏低. 2月消费者信心指数为负26,齐平1月数据,优于12月及上年同期,并优于分析师预估的负27. "守住上个月3点的升幅令人振奋,"GfK社会研究主管Nick Moon表示. 以下为数据表格: 2月 1月 12月 11月 10月 9月 GfK消费者信心指数 -26 -26 -29 -22 -30 -28 个人财务 过去12个月 -20* -24 -22 -21 -24 -21 未来12个月 -5* -7 -7 -7 -13 -8 经济状况 过去12个月 -52 -51 -55 -44 -53 -54 未来12个月 -25 -25 -31 -15 -29 -27 大额采购意愿 -26 -22 -27 -26 -33 -31 * 两者均为2011年5月以来最高 该调查为GfK NOP代表欧盟执委会自2月1日-10日所进行,有2,002人受访.(完) (编译 戴素萍; 审校 隋芬)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。