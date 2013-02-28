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亚洲 | 2013年 2月 28日 星期四 09:21 BJT

《汇市简讯》欧元/美元空头回补持续,1.3170上方据说有停止单

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* 欧元兑美元在纽约尾盘有走强的味道,并延续到亚洲盘初.

* 欧元兑美元一度高见1.3163,传闻说1.3170上方有停止单.

* 若升破1.3170将上看1.3205,那是1.3319/1.3018的61.8%费波纳奇回档技术位.(完)

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(编译 李婷仪; 审校 张涛)
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