中国公开市场: 今日将不进行正/逆回购操作,本周净回笼50亿元--业内人士

路透北京2月28日 - 业内人士周四透露,中国公开市场今日将不进行正/逆回购操作.路透据此测算,央行本周净回笼资金50亿元人民币.

随着中国银行间资金市场本周来突然趋紧,中国央行公开市场上周起刚刚暂停的逆回购操作,周三即又获准申报需求.市场原先多数预期周四逆回购或将重启.

针对春节后首周过宽流动性,中国央行上周不仅暂停了逆回购,且在近八个月后重启正回购,令当周公开市场净回笼达到创纪录的9,100亿元.

而本周二央行仍仅进行了50亿元正回购操作,但当日回笼资金规模较上周同期大幅缩减逾八成.

2012年以来央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至春节前一周,则只滚动进行了逆回购操作,期限主要有七天、14天和28天,中标利率数月持稳,正回购多数时间询而未发.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 50

(周四) --

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 -- ==================================

净回笼 50