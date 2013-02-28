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亚洲 | 2013年 2月 28日 星期四 09:34 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在东京定盘后未回落,需求更强劲

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* 和过去两个交易日相比,美元/日圆在定盘后未有回落

* 需求强劲,日本投资者率先进场买进,在92.50上方有少量停止单被触发

* 在92.75上方、93.00有更多停止单

* 美元/日圆看来将测试100个小时移动均线切入位92.73,以及小时图一目均衡云区的顶部92.83

* 200个小时移动均线切入位在93.15上方,如果美元继续走强,在亚洲盘可能受到抑制.(完)

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