更新版 1-中国公开市场: 逆回购未如期现身,财政资金释放等稍缓资金压力

* 逆回购操作意外询而未发

* 财政资金释放及现金回流预期将缓解资金压力

* 利率互换短端反弹,资金市场利率反应平淡 (新增更多评论和市场反应)

路透北京2月28日 - 春节后的中国央行公开市场操作可谓意外连连.虽然本周资金面吃紧,但周四中国央行逆回购最终却询而未发.业内人士认为,随着春节假期后现金陆续回流银行,和财政资金释放,对近期资金面压力预期将起到一定缓解作用,也许是逆回购未如期现身的原因.

业内人士指出,在本周流动性趋紧的情况下,央行仍坚持正回购回笼资金,另一方面也是想借公开市场操作警示银行做好流动性管理.从目前看,央行希望将资金面维持在一个适度宽松局面的立场应并未改变.

业内人士周四透露,中国公开市场今日将不进行正/逆回购操作.周三央行则对28天和91天期正回购,及7天和14天期逆回购均进行了询量.据路透测算,央行本周净回笼资金50亿元人民币.

市场此前期待的今日逆回购输血,扶助资金面的预期落空后,利率互换短端反弹约5个基点(bp).但资金市场利率则反应平淡.截止目前,资金市场质押式回购 利率方面,仅有隔夜和七天有所成交,两个品种的成交价格基本围绕上日收盘水平.

有交易员表示,实际上资金紧张局面在昨日下午已稍有缓解,可能与部分财政资金进入银行体系有关.

"如果真的资金十分紧张,为什么一级的招标都那么火爆,这是个伪命题,但是央行节后的操作传递出的信息很明确,不愿意看到市场资金十分充裕."北京一大型商业银行交易员称.

北京另一银行交易员表示,"我觉得央行如果是想要给银行一个警告(做好流动性管理),肯定不会是一天两天的事儿,关键是看下周(做不做逆回购).

随着中国银行间资金市场本周来突然趋紧,中国央行公开市场上周起刚刚暂停的逆回购操作,周三即又获准申报需求.市场原先多数预期周四逆回购或将重启.

针对春节后首周过宽流动性,中国央行上周不仅暂停了逆回购,且在近八个月后重启正回购,令当周公开市场净回笼达到创纪录的9,100亿元.

而本周二央行仍仅进行了50亿元正回购操作,但当日回笼资金规模较上周同期大幅缩减逾八成.

2012年以来央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至春节前一周,则只滚动进行了逆回购操作,期限主要有七天、14天和28天,中标利率数月持稳,正回购多数时间询而未发.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

---------------------------------

正回购 (周二) 50

(周四) --

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 -- ==================================

净回笼 50