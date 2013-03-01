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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 08:02 BJT

****主要国家经济指标预测--3月1日****

路透3月1日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程

 3月1日(五)
 GMT时间    经济指标/活动                        公布时段      预估值        前值
 0000       韩国出口(较上年同期)                 2月初值       -8.3%         +10.9%
            进口(较上年同期)                                   -7.9%         +3.9%
            贸易收支(亿美元)                                   --            顺差4.8
 0700       英国Nationwide房价指数(较上月)       2月           +0.2%         +0.5%
            (较上年同期)                                       -0.1%         持平
 0700       德国实质零售销售(较上月)             1月           +1.0%         -1.7%
            (较上年同期)                                       -1.8%         -4.7%
 0830       瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)       2月           52.2          52.5
 0843       意大利Markit/ADACI制造业PMI          2月           47.5          47.8
 0848       法国Markit制造业PMI                  2月           43.6          43.6
 0853       德国Markit/BME制造业PMI              2月           50.1          50.1
 0858       欧元区Markit制造业PMI                2月           47.8          47.8
 0900       意大利失业率                         1月           11.3%         11.2%
 0928       英国Markit/CIPS制造业PMI             2月           51.0          50.8
 0930       英国消费者信贷(亿英镑)               1月           增加2         增加6.5
            抵押贷款发放金额(亿英镑)                           增加7.5       增加10.4
            抵押贷款批准件数(千件)                             56.5          55.8
            M4货供额(较前月)                                   --            +0.7%
 1000       欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上  2月初值       +1.9%         --
            年同期)                                                          
 1000       意大利CPI(较前月)                    2月初值       +0.3%         +0.2%
            (较上年同期)                                       +2.1%         +2.2%
            HICP(较前月)                                       +0.1%         -2.0%
            (较上年同期)                                       +2.3%         +2.4%
 1000       欧元区失业率                         1月           11.8%         11.7%
 --         美国整体汽车销售年率(万辆)           2月           1,510         1,523
 1330       美国个人所得                         1月           -2.2%         +2.6%
            个人消费                                           +0.2%         +0.2%
            个人消费支出(PCE)物价指数                          --            持平
            核心PCE物价指数                                    +0.2%         持平
            实质个人支出                                       --            +0.2%
 1330       加拿大GDP(较前季)                    第四季        --            +0.1%
            环比年率                                           +0.6%         +0.6%
            (较前月)                             12月          -0.2%         +0.3%
 1358       美国Markit制造业PMI                  2月           --            55.2
 1430       加拿大RBC经季节调整的制造业PMI       2月           --            50.50
 1455       路透/密西根大学消费者信心指数        2月终值       76.3          76.3
            现况指数                                           88.0          88.0
            预期指数                                           69.0          68.7
 1500       美国建筑支出                         1月           +0.4%         +0.9%
 1500       美国供应管理协会(ISM)制造业指数      2月           52.5          53.1
 1530       美国ECRI一周领先指标                 2月22日当周   --            129.1
 

   附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:   
       
    
 2月28日(四)
 GMT时间    经济指标/活动                        公布时段               现值         预估值
 0001       英国GfK消费者信心指数                2月                    负26           负27
 0030       澳洲资本支出                         第四季                -1.2%          +1.0%
            建筑资本支出                                               -0.6%          +2.5%
            工厂/机械资本支出                                          -2.3%          -2.0%
 0030       澳洲民间部门信贷                     1月                   +0.2%          +0.3%
            房屋信贷                                                   +0.4%             --
 0500       日本建筑订单(较上年同期)             1月                   -3.7%             --
            房屋开工(较上年同期)                                       +5.0%          +8.3%
 0645       瑞士GDP(较上季)                      第四季                +0.2%           持平
 0645       (较上年同期)                                               +1.4%          +0.9%
 0745       法国消费者支出                       1月                   -0.8%          -0.2%
 0745       法国生产者物价指数(PPI)(较前月)      1月                   +0.5%          +0.2%
 0855       德国经季节调整失业人数变化(万人)     2月                 减少0.3        减少0.5
            未经季节调整失业人数(万人)                                 315.6            320
            经季节调整失业率                                           6.9%            6.9%
            经季节调整失业人数(万人)                                  291.7              --
 1000       欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上  1月终值               -1.0%          -1.0%
            月)                                                               
            (较上年同期)                                               +2.0%          +2.0%
 1300       德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月  2月初值               +0.8%          +0.7%
            )                                                                 
            (较上年同期)                                               +1.8%          +1.9%
            德国消费者物价指数(CPI)(较前月)                            +0.6%          +0.7%
            (较上年同期)                                               +1.5%          +1.6%
 1330       加拿大经常帐(亿加元)                 第四季           赤字172.59        赤字170
 1330       加拿大PPI(较前月)                    1月                    持平          +0.2%
            (较上年同期)                                              -0.2%              --
 1330       美国实质国内生产总值(GDP)环比年率    第四季修正            +0.1%          +0.5%
                                                 值                           
            最终销售                                                   +1.7%          +1.7%
            GDP隐性平减指数                                            +0.9%          +0.6%
            个人消费支出(PCE)物价指数                                  +1.5%          +1.2%
            核心PCE物价指数                                            +0.9%          +0.9%
 1330       美国一周初请失业金人数(万人)         2月23日当周            34.4             36
            初请失业金人数四周均值(万人)                                35.5             --
            续请失业金人数(百万人)               2月16日当周           307.4            316
 1445       美国芝加哥采购经理人指数(PMI)        2月                    56.8           54.3
 2145       新西兰贸易条件                       第四季                -1.3%          +1.3%
 2330       日本所有家庭支出(较前月)             1月                   +1.9%          +0.5%
            (较上年同期)                                               +2.4%          +0.3%
 2330       日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年   1月                   -0.3%             --
            同期)                                                             
            全国核心CPI(较上年同期)                                    -0.2%          -0.2%
            东京地区核心CPI(较上年同期)          2月                   -0.6%          -0.6%
            东京地区CPI(较上年同期)                                    -0.9%             --
 2330       日本求才求职比                       1月                    0.85           0.83
            日本失业率                           1月                    4.2%           4.2%
 2350       日本企业资本支出(较上年同期)         第四季                -8.7%             --
  
(完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 
 (编译 石冠兰/王丽鑫; 审校 戴素萍)
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