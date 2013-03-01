主要国家经济指标预测--3月1日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透3月1日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 3月1日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 韩国出口(较上年同期) 2月初值 -8.3% +10.9% 进口(较上年同期) -7.9% +3.9% 贸易收支(亿美元) -- 顺差4.8 0700 英国Nationwide房价指数(较上月) 2月 +0.2% +0.5% (较上年同期) -0.1% 持平 0700 德国实质零售销售(较上月) 1月 +1.0% -1.7% (较上年同期) -1.8% -4.7% 0830 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 2月 52.2 52.5 0843 意大利Markit/ADACI制造业PMI 2月 47.5 47.8 0848 法国Markit制造业PMI 2月 43.6 43.6 0853 德国Markit/BME制造业PMI 2月 50.1 50.1 0858 欧元区Markit制造业PMI 2月 47.8 47.8 0900 意大利失业率 1月 11.3% 11.2% 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 2月 51.0 50.8 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 1月 增加2 增加6.5 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加7.5 增加10.4 抵押贷款批准件数(千件) 56.5 55.8 M4货供额(较前月) -- +0.7% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上 2月初值 +1.9% -- 年同期) 1000 意大利CPI(较前月) 2月初值 +0.3% +0.2% (较上年同期) +2.1% +2.2% HICP(较前月) +0.1% -2.0% (较上年同期) +2.3% +2.4% 1000 欧元区失业率 1月 11.8% 11.7% -- 美国整体汽车销售年率(万辆) 2月 1,510 1,523 1330 美国个人所得 1月 -2.2% +2.6% 个人消费 +0.2% +0.2% 个人消费支出(PCE)物价指数 -- 持平 核心PCE物价指数 +0.2% 持平 实质个人支出 -- +0.2% 1330 加拿大GDP(较前季) 第四季 -- +0.1% 环比年率 +0.6% +0.6% (较前月) 12月 -0.2% +0.3% 1358 美国Markit制造业PMI 2月 -- 55.2 1430 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 2月 -- 50.50 1455 路透/密西根大学消费者信心指数 2月终值 76.3 76.3 现况指数 88.0 88.0 预期指数 69.0 68.7 1500 美国建筑支出 1月 +0.4% +0.9% 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 2月 52.5 53.1 1530 美国ECRI一周领先指标 2月22日当周 -- 129.1 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 2月28日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0001 英国GfK消费者信心指数 2月 负26 负27 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.2% +1.0% 建筑资本支出 -0.6% +2.5% 工厂/机械资本支出 -2.3% -2.0% 0030 澳洲民间部门信贷 1月 +0.2% +0.3% 房屋信贷 +0.4% -- 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -3.7% -- 房屋开工(较上年同期) +5.0% +8.3% 0645 瑞士GDP(较上季) 第四季 +0.2% 持平 0645 (较上年同期) +1.4% +0.9% 0745 法国消费者支出 1月 -0.8% -0.2% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.5% +0.2% 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 2月 减少0.3 减少0.5 未经季节调整失业人数(万人) 315.6 320 经季节调整失业率 6.9% 6.9% 经季节调整失业人数(万人) 291.7 -- 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上 1月终值 -1.0% -1.0% 月) (较上年同期) +2.0% +2.0% 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月 2月初值 +0.8% +0.7% ) (较上年同期) +1.8% +1.9% 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.6% +0.7% (较上年同期) +1.5% +1.6% 1330 加拿大经常帐(亿加元) 第四季 赤字172.59 赤字170 1330 加拿大PPI(较前月) 1月 持平 +0.2% (较上年同期) -0.2% -- 1330 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第四季修正 +0.1% +0.5% 值 最终销售 +1.7% +1.7% GDP隐性平减指数 +0.9% +0.6% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.5% +1.2% 核心PCE物价指数 +0.9% +0.9% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月23日当周 34.4 36 初请失业金人数四周均值(万人) 35.5 -- 续请失业金人数(百万人) 2月16日当周 307.4 316 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 2月 56.8 54.3 2145 新西兰贸易条件 第四季 -1.3% +1.3% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 1月 +1.9% +0.5% (较上年同期) +2.4% +0.3% 2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年 1月 -0.3% -- 同期) 全国核心CPI(较上年同期) -0.2% -0.2% 东京地区核心CPI(较上年同期) 2月 -0.6% -0.6% 东京地区CPI(较上年同期) -0.9% -- 2330 日本求才求职比 1月 0.85 0.83 日本失业率 1月 4.2% 4.2% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -8.7% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 石冠兰/王丽鑫; 审校 戴素萍)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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