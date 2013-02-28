巴股业绩: 淡水河谷第四季亏损26.5亿美元,受巨额减记拖累

路透圣保罗2月27日 - 巴西矿业巨头淡水河谷 第四季录得10年来的首次净亏损,其对表现不佳的矿山等减记56.5亿美元,幅度超出预期的一倍.

周三的证券公告显示,截至12月31日当季,淡水河谷亏损26.5亿美元,上年同期为盈利46.7亿美元.这是该公司自2002年第三季以来首次出现季度亏损.

上述亏损幅度高于路透调查访问的分析师平均预估的亏损12.7亿美元.淡水河谷是全球第二大矿业公司,铁矿石和镍产量分别排名全球第一和第二.

铁矿石价格.IO62-CNI=SI已较上年同期下跌15%,镍价也下跌了7.5%,这加剧了一次性减记的影响.

价格降低导致营收减少.扣除营业税之后的净营收较上年同期减少19%,至117.2亿美元,接近于分析师预估的113亿美元.

受到减记的影响,未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)较上年同期减少97%,至2.57亿美元.

淡水河谷首席执行官(CEO)Murilo Ferreira表示,尽管因一次性项目导致亏损在预期中,但成本削减带来的效率提高和大宗商品价格反弹,令经营表现较第三季改善.

当季不包括一次性减记的EBITDA为43.9亿美元,较第三季增长18%.(完)