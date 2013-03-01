中国数据：汇丰2月制造业PMI终值降至50.4，但连续四月保持在荣枯线上方

路透北京3月1日 - 汇丰(HSBC)周五公布，中国2月制造业采购经理人指数(PMI) 终值降至50.4，自上月的两年高位回落，与初值持平。这是该指数连续第四个月处在荣枯线50上方。

上月该终值为52.3。PMI是一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标。

Markit提供的新闻稿并显示，2月制造业新订单分项指数亦自上月高位下降至51.4，但连续第五个月在50上方。