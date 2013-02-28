澳新汇市: 澳元因资本支出数据推动而上涨,新西兰元走扬

澳洲第四季新资本支出弱于预期,较前季下降1.2%,预估为增长1.0%.

不过2012/13年度和2013/14年度的支出预估总体高于市场预计,表明未来一段时期内,投资状况或保持强健.

此外,有传言称可能与大型矿商股息支付有关的大笔买单出现,亦扶助澳元.

受澳元强势提振,新西兰元兑美元 升至0.8300,进一步远离本周所及近两个月低位0.8223.

澳元和新西兰元兑日圆大幅上扬,澳元兑日圆 涨0.7%,报95.00日圆.

新西兰元兑日圆 从隔夜所及一个月低位升至76.70日圆.

澳元和新西兰元兑欧元、英镑和瑞郎亦上涨.(完)

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