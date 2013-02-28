澳新汇市: 澳元因资本支出数据推动而上涨,新西兰元走扬

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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澳洲第四季新资本支出弱于预期,较前季下降1.2%,预估为增长1.0%.
不过2012/13年度和2013/14年度的支出预估总体高于市场预计,表明未来一段时期内,投资状况或保持强健.
此外,有传言称可能与大型矿商股息支付有关的大笔买单出现,亦扶助澳元.
受澳元强势提振,新西兰元兑美元 升至0.8300,进一步远离本周所及近两个月低位0.8223.
澳元和新西兰元兑日圆大幅上扬,澳元兑日圆 涨0.7%,报95.00日圆.
新西兰元兑日圆 从隔夜所及一个月低位升至76.70日圆.
澳元和新西兰元兑欧元、英镑和瑞郎亦上涨.(完)
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(编译 白云/丁琦; 审校 戴素萍/张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。