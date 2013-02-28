更新版-路透调查: 加拿大央行料在一年后升息,因经济成长迟滞

(新增细节)

* 3月6日会议料不会对利率采取行动

* 全球调查显示下次升息的时间在2014年第一季

* 加拿大交易员也预期下次升息时间为2014年首季

* 部分人士认为央行下周料软化对政策收紧的措辞

路透多伦多2月27日 - 路透调查显示,全球预估者将加拿大央行下次升息时间点的预估推后到2014年第一季,是四个月来首次改变所预估的时间,因一连串数据意外疲弱令该国增长前景蒙尘.

接受路透调查的38位预测者均称,加拿大央行在3月6日的下次政策会议将维持指标利率于1%不变.

"宏观背景的发展比加拿大央行原先预期的步伐缓慢...静观其变仍是最审慎的政策,"道明证券(TD Securities)宏观策略师Mazen Issa表示.

加元走强已损及加拿大的出口竞争力;与此同时,加拿大石油深度折价已使能源生产商感受到苦恼.一度火红的加拿大房市正迅速降温,且家庭负债水准居高也使消费者负担沉重.

此前加拿大已公布一连串疲弱的经济数据.上周的报告包括零售销售创约三年来最大降幅,通胀增幅也降至约三年最低.

本周五将公布的国内生产总值(GDP)料显示12月经济萎缩,第四季经济环比年率增幅料仅为0.6%,低于央行已然降低的预估增幅1%.

因此预估者进一步推后升息预期时间并不让人意外.

对下次升息0.25个百分点时机的预估中值,由2013年第四季推后至2014年第一季.全球预估者自10月以来原本都预估2013年底可能升息.

最新的调查使全球经济分析师的看法和加拿大12家一级交易商的预估中值一致.

在加拿大央行发出意外温和的评论后,该国交易商于1月23日开始预估2014年初才会升息.当时央行警告称,撤走刺激举措的时机将"没有之前预期的紧迫".

近来加拿大多项数据欠佳已引发部分人士臆测,加国央行可能不久后将不得不放弃其收紧的倾向.

不过即将离任的加拿大央行总裁卡尼周一重申最后终有升息的必要.

"当然,目前比较有可能偏向较温和的评论:加拿大央行可能微调对于时间点的措辞,以其他话代替'没有之前预期的紧迫'."龙顺银行证券经济分析师Sebastien Lavoie称.

"加拿大央行官员3月可能反对完全放弃收紧政策的倾向.而只要声明中仍带有'随着时间'仍倾向收紧,那么中期来说下个举措仍将是升息,而非降息."(完)