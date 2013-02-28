港股业绩: 新地中期基础净利按年微跌1.9%,胜市场预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透香港2月28日 - 以市值计香港最大发展商--新鸿基地产 周四宣布,截至去年12月底止中期基础溢利按年微跌1.9%,但其表现优于市场预期.
新地在港股收盘后公布,撇除投资物业重估盈余等因素后,其截至去年12月底止六个月的基础溢利为115.5亿港元,较上年度同期的117.7亿港元略低.但这份半年业绩仍为有记录以来的第二高.
路透此前综合四名分析师平均预测新地中期基础溢利为106.4亿港元.
新地董事会建议派中期息每股0.95港元,按年持平.
公布业绩前,新地收高0.84%,报120港元;大盘恒生指数 升1.96%.(完)
浏览新地其他新闻,请点选 欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。