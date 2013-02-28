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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 16:28 BJT

港股业绩: 新地中期基础净利按年微跌1.9%,胜市场预期

路透香港2月28日 - 以市值计香港最大发展商--新鸿基地产 周四宣布,截至去年12月底止中期基础溢利按年微跌1.9%,但其表现优于市场预期.

新地在港股收盘后公布,撇除投资物业重估盈余等因素后,其截至去年12月底止六个月的基础溢利为115.5亿港元,较上年度同期的117.7亿港元略低.但这份半年业绩仍为有记录以来的第二高.

路透此前综合四名分析师平均预测新地中期基础溢利为106.4亿港元.

新地董事会建议派中期息每股0.95港元,按年持平.

公布业绩前,新地收高0.84%,报120港元;大盘恒生指数 升1.96%.(完)

浏览新地其他新闻,请点选 欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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