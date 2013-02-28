香港个股: 友邦保险推出20亿美元中期票据计划,以优化资本结构

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港2月28日 - 亚洲第三大保险商--友邦保险 宣布推出20亿美元的中期票据计划,以为收购ING马来西亚再融资,优化资本结构.
友邦保险周三晚间在一份声明中称,透过该计划发行的票据将对友邦保险构成直接、无条件、非次级及无抵押的财务责任.标准普尔就友邦保险及该中期票据计划的长期信贷评级给予新评级A,前景为稳定.
友邦保险首席执行官兼总裁杜嘉祺稍早向记者表示,希望透过该计划为公司检视市场上具吸引力的融资方案,同时为公司的发展提供灵活性.他并指出,"公司将贯彻其派息政策."
友邦保险此前公布,2012年度按国际财务报告准则纯利大升89%至30.19亿美元,每股盈利0.18美元,全年派息0.37港元(其中末期股息0.2467港元).
该公司于去年底完成以17.3亿美元收购荷兰国际集团(ING) 旗下马来西亚保险业务,并透过公司的内部现金资源及对外债务融资结合的方法支付,以维持现有强劲的财政状况.
香港时间10:14,友邦保险升0.61%,报33.05港元.(完) (记者 雷美珍; 审校 张喜良)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。