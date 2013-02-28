中国新债: 证金公司下周二将发行30亿元短期融资券,期限三个月

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海2月28日 - 中国证券金融股份有限公司周四公告称,将于下周二(3月5日)在银行间债市簿记建档发行30亿元人民币短期融资券,期限三个月(90天).
公告指出,本期短期融资券募集资金全部用于转融资业务.
转融资业务是指证券金融公司将自有或者依法筹集的资金出借给证券公司,供其办理融资业务的经营活动.
具体条款如下: 发行人 核定最高发行 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
余额(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 中国证券金融 30 30 3 3/5簿记建档 国泰君安证券 AAA 3/6 3/7 公司 =============================================================================================
中国证券金融股份有限公司是由上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司共同发起设立的证券类金融机构,致力于运用市场机制为融资融券业务提供转融通服务.(完)
参看详情,请点选上海清算所网站(here) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。