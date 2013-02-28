中国新债: 证金公司下周二将发行30亿元短期融资券,期限三个月

路透上海2月28日 - 中国证券金融股份有限公司周四公告称,将于下周二(3月5日)在银行间债市簿记建档发行30亿元人民币短期融资券,期限三个月(90天).

转融资业务是指证券金融公司将自有或者依法筹集的资金出借给证券公司,供其办理融资业务的经营活动.