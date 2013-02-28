中国新债: 国信证券下周二将发行30亿元短融,期限三个月

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海2月28日 - 中国国信证券股份有限公司周四公告称,将于下周二(3月5日)在银行间债市簿记建档发行30亿元人民币短期融资券,期限三个月(90天).
具体条款如下:
发行人 核定最高发行 拟发规模 期限(月) 发行日 主承销商 主体评级 起息日(缴款日) 上市日
余额(亿元) (亿元) ==================================================================================== 国信证券 70 30 3 3/5簿记建档 中国银行 AAA 3/6 3/7
====================================================================================(完)
参看详情,请点选上海清算所网站(here) (发稿 边竞; 审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。