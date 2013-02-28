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亚洲 | 2013年 2月 28日 星期四 10:54 BJT

中国新债: 国信证券下周二将发行30亿元短融,期限三个月

路透上海2月28日 - 中国国信证券股份有限公司周四公告称,将于下周二(3月5日)在银行间债市簿记建档发行30亿元人民币短期融资券,期限三个月(90天).

具体条款如下:

发行人 核定最高发行 拟发规模 期限(月) 发行日 主承销商 主体评级 起息日(缴款日) 上市日

余额(亿元) (亿元) ==================================================================================== 国信证券 70 30 3 3/5簿记建档 中国银行 AAA 3/6 3/7

====================================================================================(完)

参看详情,请点选上海清算所网站(here) (发稿 边竞; 审校 黄凯)
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